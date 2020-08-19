Изменен график работы спецЦОНа в Костанае

Согласно постановлению заместителя главного санитарного врача Костанайской области №47, прием документов в СпецЦОНе будет осуществляться до 16:00 часов.

График работы ЦОНов Костанайской области в будние дни (понедельник-пятница) сохраняется. Они будут работать с 9:00 до 18:00 часов. А вот график работы Специализированного отдела по обслуживанию населения скорректирован.

«Прием прием документов в СпецЦОНе Костаная будет вестись с 9:00 до 16:00 часов, выдача готовых документов с 9:00 до 18:00. График скорректирован из-за особенностей оказания госуслуг в СпецЦОНе. В среднем, скажем, на получения водительского удостоверения или переоформления транспорта, уходит час-полтора. Человек подает документы и ожидает готовый результат в СпецЦОНе. И это нужно учитывать. Именно поэтому прием документов будет завершаться в 16.00, то есть, чтобы успеть выдать готовые документы услугополучателям день в день. Поэтому жителям Костанайской области необходимо учитывать этот график при бронировании очереди в спецЦОН. То есть, для подачи документов последняя активная бронь будет считаться на 15.30. При этом напомню, что заранее бронировать очередь необходимо во все ЦОНы Костаная, а так же для посещения ЦОНов городов Рудный и Тобыл», — разъяснила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для гражан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Напомним, что бронировать очередь можно через портал электронного правительства еgov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 или контакт-центр 1414.

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