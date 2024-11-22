В приложении eGov mobile появился опрос «Хронометрика: исследование распределения времени». В нем казахстанцев попросили ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени в стране, сообщает Zakon.kz.

Для того, чтобы граждане могли пройти этот интересный опрос, им необходимо:

Авторизоваться в приложении eGov mobile.

Пройти в раздел «Уведомления».

Открыть «Опросы / анкеты» и перейти по ссылке.

В частности, у казахстанцев спросили, на что им чаще всего не хватает времени в течение дня, предложив семь вариантов ответа.

Также в опросе есть вопросы, касающиеся самой продуктивной части дня граждан и их отношения к ранним открытиям кафе и фитнес-центров.

Вместе с тем у казахстанцев спросили, что, на их взгляд, следует сделать с установленным по стране временем. Отметим, что в предложенных вариантах ответов есть: «Вернуться к прежнему времени». И в завершение опроса у граждан поинтересовались, какой часовой пояс оптимален лично для них. Фото: Zakon.kz В Казахстане установили единый часовой пояс UTC+5 с 1 марта 2024 года. Но это вызвало споры среди граждан: если одни не заметили никакой разницы, то другие попросили вернуть им прежний часовой пояс UTC+6.

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