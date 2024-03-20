USD 451.08
EUR 489.06
RUB 4.88
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Изменение герба Казахстана рассмотрит специальная комиссия

Изменение герба Казахстана рассмотрит специальная комиссия

Фотография для новости Изменение герба Казахстана рассмотрит специальная комиссия

Фото: Zakon.kz

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве не смог пока ответить, сколько потребуется средств на обновление герба страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, проводил ли уже Минфин расчеты, сколько может потребоваться денег на смену герба. Также у министра спросили, как ведомство относится к тому, что некоторые казахстанцы считают, что сейчас не время тратиться на герб.

Читайте также: Государственный герб Казахстана изменят – Токаев

«Давайте сначала решим, нужно ли его менять? Решение еще не принято. Было сказано, если общество в своем большинстве поддержит, то давайте рассмотрим и создадим специальную комиссию. Невозможно сегодня взять и поменять. Это большая работа. Мы пока не приступали», – ответил Мади Такиев.

Глава Минфина также отметил, что созданная специальная комиссия предметно рассмотрит вопрос смены герба, и, в случае положительного решения, будет понятно по расходам. Мади Такиев не смог назвать примерную сумму, которая может потребоваться, и предполагаемый источник финансирования

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Начался день весеннего равноденствия
Следующая новость

В поисках насвая, смесей и снюса. В Костанае полицейские взялись за торговцев