Изменение герба Казахстана рассмотрит специальная комиссия

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Министр финансов Казахстана Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве не смог пока ответить, сколько потребуется средств на обновление герба страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, проводил ли уже Минфин расчеты, сколько может потребоваться денег на смену герба. Также у министра спросили, как ведомство относится к тому, что некоторые казахстанцы считают, что сейчас не время тратиться на герб.
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«Давайте сначала решим, нужно ли его менять? Решение еще не принято. Было сказано, если общество в своем большинстве поддержит, то давайте рассмотрим и создадим специальную комиссию. Невозможно сегодня взять и поменять. Это большая работа. Мы пока не приступали», – ответил Мади Такиев.
Глава Минфина также отметил, что созданная специальная комиссия предметно рассмотрит вопрос смены герба, и, в случае положительного решения, будет понятно по расходам. Мади Такиев не смог назвать примерную сумму, которая может потребоваться, и предполагаемый источник финансирования