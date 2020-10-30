Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало предложения по изменению концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года, передает Tengrinews.kz.

Проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА». Публичное обсуждение на портале продлится до 12 ноября 2020 года.

В концепции, опубликованной министерством, предлагается с 2028 года перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии. В Минтруда предполагают, что переход позволит оптимизировать механизм предоставления государственной гарантии, повысить уровень пенсионного обеспечения лиц с небольшим стажем участия в пенсионной системе, повысит коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами.

«В целях предоставления минимальных гарантий пенсионного обеспечения на приемлемом уровне будет осуществлен переход от назначения базовой пенсии к назначению минимальной гарантированной пенсии (с 2028 года).

В этой связи предлагается:

1) установить минимальную гарантированную пенсию в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума для лиц, имеющих стаж участия в пенсионной системе менее 5 лет;

2) определить при пятилетнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70 процентов от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2 процента.

3) отменить назначение базовой пенсии;

4) минимально гарантированную пенсию для состоявшихся получателей базовой пенсии рассчитать с учетом стажа участия в пенсионной системе, учтенного при исчислении размера базовой пенсии.

При этом сохраняется право на пенсионные выплаты по возрасту при наличии не менее 6 месяцев трудового стажа на 1 января 1998 года», — говорится в концепции.

Кроме того, для поддержания размеров солидарных пенсий (солидарная пенсия начисляется тем, кто работал до 1998 года с минимальным трудовым стажем более 6 месяцев. — Прим.) на приемлемом уровне в условиях действующего пенсионного законодательства их размеры будут ежегодно индексироваться с опережением уровня инфляции на два процента.

Кроме того, предлагается:

1) пересмотреть базовую основу для расчета стоимости пенсионного аннуитета;

2) установить обязательность заключения договора, предусматривающего пожизненные пенсионные выплаты (пенсионный аннуитет) только для участников НПС;

3) ввести механизм совместных аннуитетов, которые могут частично решить гендерную проблему более низких пенсий женщин;

4) предоставить вкладчику (получателю) по его желанию право «отложенного выхода» на пенсию. При этом ему на этот период не будут осуществляться назначенные пенсионные выплаты, и он может продолжить участие в накопительной пенсионной системе. Вкладчику (получателю) будет обеспечен гарантированный период, в течение которого наследникам будут осуществляться пенсионные выплаты как за счет бюджетных средств (солидарная, базовая пенсии), так и накопительной пенсии.

5) установить минимальный размер пенсионной выплаты из ЕНПФ по аналогии с размерами выплат из страховых организаций при заключении договора пенсионного аннуитета, т. е. в размере не ниже минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2020 году размер минимальной пенсии составляет 38 636 тенге).

В министерстве считают, что это позволит увеличить совокупный размер получаемых пенсионных выплат пенсионеров (солидарная, базовая и накопительная пенсии), что повысит их благосостояние и доверие к пенсионной системе.

6) пересмотреть коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для всех категорий граждан. Размер ежемесячной суммы пенсионных выплат из ЕНПФ рассчитывается как одна двенадцатая произведения суммы пенсионных накоплений на коэффициент их текущей стоимости в соответствующем возрасте получателя.

При этом выплаты не дифференцируются для отдельных групп населения, к примеру, по инвалидности и по полу.

Также предлагается ввести отдельные коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для работников, занятых на опасных производствах, а также для инвалидов 1-й и 2-й групп (с разделением по полу), поскольку продолжительность жизни у них разная.

«В результате данного изменения срок пенсионных выплат для таких категорий населения будет относительно короче пенсионных выплат для всех категорий граждан, соответственно, сумма ежемесячных выплат для таких граждан будет выше», — отмечается в документе.

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