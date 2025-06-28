Костанайский перевозчик не согласен с нововведениями по междугороднему автобусу 120-го маршрута.
Напомним, с 1 июля этот маршрут меняют схему движения. Со следующего месяца автобус больше не будет курсировать по Костанаю и Рудному, и будет останавливаться лишь на городских автовокзалах. Но, увеличится частота его рейсов с 50 минут, до 30. Этот маршрут принадлежит компании «Брунер». И такие новшества, говорят в компании, с ними никто не согласовывал.
«Пассажиропоток на этом 120 формируется именно в черте города Костаная и Рудного, потому что весь пассажиропоток формируется именно в этих местах, то есть на остановках в городе Костанай люди садятся и доезжают на остановки города Рудный. Хочу сказать, что за прошлый год на 120 маршруте было было перевезено более 800 000 пассажиропотока. Сейчас в среднем услугами 120 маршрута пользуется 2500 людей», — сообщил заместитель руководителя ИП «Брунер» Александр Волкун.
Александр Волкун также напомнил, что 120 маршрут признан социально-значимым и ему полагается поддержка в виде субсидий от государства. По словам перевозчика, цена вопроса около 30 миллионов тенге в год. Но поддержки бюджета они так и не получили.
Сейчас перевозчик проводит, так называемый опрос среди людей, которые пользуются 120 автобусом, согласны ли они с изменениями. Перевозчик продолжит обращаться в другие инстанции, чтобы их автобус продолжал ездить по прежнему маршруту
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.