Костанайский перевозчик не согласен с нововведениями по междугороднему автобусу 120-го маршрута.

Напомним, с 1 июля этот маршрут меняют схему движения. Со следующего месяца автобус больше не будет курсировать по Костанаю и Рудному, и будет останавливаться лишь на городских автовокзалах. Но, увеличится частота его рейсов с 50 минут, до 30. Этот маршрут принадлежит компании «Брунер». И такие новшества, говорят в компании, с ними никто не согласовывал.

«Пассажиропоток на этом 120 формируется именно в черте города Костаная и Рудного, потому что весь пассажиропоток формируется именно в этих местах, то есть на остановках в городе Костанай люди садятся и доезжают на остановки города Рудный. Хочу сказать, что за прошлый год на 120 маршруте было было перевезено более 800 000 пассажиропотока. Сейчас в среднем услугами 120 маршрута пользуется 2500 людей», — сообщил заместитель руководителя ИП «Брунер» Александр Волкун.

Александр Волкун также напомнил, что 120 маршрут признан социально-значимым и ему полагается поддержка в виде субсидий от государства. По словам перевозчика, цена вопроса около 30 миллионов тенге в год. Но поддержки бюджета они так и не получили.

Сейчас перевозчик проводит, так называемый опрос среди людей, которые пользуются 120 автобусом, согласны ли они с изменениями. Перевозчик продолжит обращаться в другие инстанции, чтобы их автобус продолжал ездить по прежнему маршруту

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