Изменения маршрутов в связи с ремонтными работами!

Информацию со схемой и датами перекрытия распространила пресс-служба акима Костанайского района.

«Объезд планируемого закрытия участка автодороги в связи с начатыми строительно — монтажными работами по объекту «Внеплощадочные канализационные сети и канализационная насосная станция к новым микрорайонам» по улице 40 лет Октября от Кольца до улицы Школьная, дата закрытия 15 мая 2023 года до окончания строительных работ. Схема движения маршрута №1 на фото. Просим жителей города Тобыл отнестись с пониманием к предстоящим ремонтным работам и приносим свои извинения за доставленные неудобства

Схема движения маршрутов по городу Тобыл 101, 102, 109 и 116 на период строительно-монтажных работ на объекте «Внеплощадочные канализационные сети и канализационная насосная станция к новым микрорайонам» с 15 мая 2023 года до окончания строительных работ.

Также информацию о планируемых работах распространил акимат Костаная.

«В связи с ремонтными работами с 12 мая по 26 июня будет перекрыт участок улицы Д. Герасимова в мкр. «Аэропорт», — говорится в сообщении.

В связи с ремонтными работами с 15 мая по 17 июня будет перекрыт участок проспекта Абая в границах улиц Тәуелсіздік-Павлова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.