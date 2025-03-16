В этом году новшества коснутся бизнеса — ИП и руководителей юрлиц. В качестве главной цели проверок представители власти называют сокращение сектора теневой экономики, противодействие незаконной предпринимательской деятельности, передает digitalbusiness.kz

Еще одна цель — защита прав потребителей. При оплате за услуги и товары мобильным переводом, предприниматели не выдают чеки. А значит, защитить свои правы покупатель потом не сможет.

Критерий отбора кандидатов на более тщательную проверку остается прежним. Если человек получал каждый из 3 месяцев подряд деньги на свой счет от 100 и более разных людей — ему точно зададут вопросы.

С этого года начнет действовать еще один важный критерий. Он предназначен для тех физлиц, которые не обязаны регистрироваться в качестве ИП.

В каком случае они заинтересуют проверяющие органы? Для этого должно совпасть три момента:

— средства должны поступить от 100 и более человек;

— их размер должен превышать трехкратный размер МЗП (минимальной заработной платы). На 2025 год МЗП составляет 85 000 тенге. Соответственно, для детальной проверки нужно, чтобы на счет поступило более 255 000 тенге;

— средства должны поступать в течение 3 месяцев.

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