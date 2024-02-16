Изменения в расписании рейсов в связи с переходом на единый часовой пояс в Казахстане

Авиакомпания Air Astana скорректировала расписание рейсов в связи с переходом Казахстана на единый часовой пояс с 1 марта 2024 года, сообщает авиакомпания в своем Телеграм-канале.

Изменения затронут полеты, запланированные на период с 1 по 31 марта по направлениям: Алматы, Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск и Костанай. Пассажиры, чьи рейсы подпадут под изменения, получат SMS-уведомления и письма на указанную при бронировании электронную почту с информацией о новом времени вылета и прилета. Расписание рейсов на период с апреля по октябрь будет автоматически изменено 1 марта, и пассажиры также будут проинформированы об этом.

Air Astana рекомендует проверять текущий статус рейса на официальном сайте или в приложении авиакомпании. Для обмена авиабилета или возврата (согласно правилам тарифа) необходимо обратиться по месту приобретения.

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