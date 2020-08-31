Изменения внесли в постановление главного санитарного врача области

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области №48 от 30.08.2020 года

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43), постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03 июля 2020 года № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 48 от 30 августа 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внести следующие изменения и дополнения:

1) абзац 2 подпункта 44) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«- приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники;».

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

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