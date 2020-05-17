Изменены правила поступления на госслужбу в Казахстане

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на своей странице в Facebook проинформировала об изменениях в правилах поступления на госслужбу, передает BaigeNews.kz.

Для облегчения процесса поступления на государственную службу для наших граждан и максимально прозрачного проведения конкурсов по инициативе нашего Агентства внесены ряд изменений в «Правила поступления на государственную службу».

Во-первых, по действующим правилам кандидаты могут при необходимости участвовать в конкурсах не выходя из дома. Для этого предоставлена возможность подать документы по электронной почте, т.е. отпала необходимость приносить бумажные версии документов в госорган, как это требовалось ранее.

Более того, для того, чтобы пройти собеседование теперь не требуется личная явка кандидата в государственный орган. Так, согласно поправкам, собеседование может быть проведено посредством дистанционных средств видеосвязи.

Во-вторых, ранее для участия в конкурсе кандидатам для поступления на госслужбу необходимо было подготовить перечень документов вне зависимости от того, будет ли признан кандидат по итогам конкурса победителем или нет.

Теперь же кандидаты для участия в конкурсе к своему заявлению прилагают всего два документа: копию диплома и копию послужного списка.

Остальные требуемые документы сдает только тот кандидат, который получил положительное решение конкурсной комиссии.

В-третьих, Агентством были приняты поправки, направленные на дальнейшее повышение прозрачности конкурсных процедур.

Так, последними поправками значительно расширен круг потенциальных наблюдателей, которые могут принять участие в конкурсе. Ранее в круг наблюдателей входили депутаты, представители СМИ, общественных объединений, политических партий, служащие Агентства и иных госорганов.

Теперь же наблюдателем может выступить каждый совершеннолетний дееспособный гражданин. Это дает кандидатам возможность пригласить на собеседование своего наблюдателя, предварительно уведомив об этом секретаря конкурсной комиссии.

В-четвертых, ранее решение комиссии принималось путем голосования. Так, некоторые члены комиссии могли проголосовать за кандидата, который набрал общую сумму баллов по оценкам членов конкурсной комиссии меньше других кандидатов.

Последними поправками члены комиссии больше не выбирают кандидата на должность путем голосования. По решению конкурсной комиссии вакантную должность может занять кандидат, набравший наибольшую сумму баллов. При этом баллы выставляются с учетом правильности и полноты ответов кандидата, оценки за его эссе, его опыта, образования и коммуникативных навыков, критериев, предъявляемых в зависимости от специфики должности.

В-пятых, собеседование не является единственным замером при выборе победителя конкурса.

Так, до конкурса кандидаты сдают тестирование на знание госязыка и законодательства, а также оценку личных качеств. А кандидаты на руководящие должности корпуса «Б» (от должности руководителя управления и выше) помимо этого сдают эссе.

Кроме того, члены конкурсной комиссии для выбора наилучшего кандидата с соответствующими навыками работы и компетенциями в зависимости от специфики должности могут объявить дополнительные инструменты отбора. Например, конкурсная комиссия может попросить кандидатов сделать презентацию по видению проблем в соответствующей сфере и возможностей их решения, решить кейсовые или практические задачи и др.

Все конкурсы на занятие вакантных административных государственных должностей корпуса «Б» должны проходить строго в соответствии с указанными требованиями. Еще раз отмечу, что изменения в значительной мере как облегчают процедуру поступления на государственную службу для наших граждан, так и повышают транспарентность механизмов отбора.

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