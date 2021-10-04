Изменены правила выдачи иностранцам разрешения на проживание в РК

Министр внутренних дел РК приказом от 23 сентября 2021 года внес изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Теперь получить такое разрешение можно через госкорпорацию «Правительство для граждан»:

Для это нужно представить следующие документы:

заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживания в РК.

копия и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копия и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;

копия и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копия и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении; письменное согласие государства его гражданства, в качестве, которого может служить листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК и этнических казахов из КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);

документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;

документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);

нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;

нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;

справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан (согласно приказу Минздрава от 30 сентября 2011 года «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан»);

одну фотографию размером 35х45 мм;

справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданный компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица, не имеющего документов удостоверяющих личность, в случае установления факта рождении либо проживания его на территории другого государства).

документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.

Стоимость госуслуги составляет — 4 МРП (11 668 тенге в 2021 г.).

Срок оказания услуги — 45 календарных дней.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.

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