Изменилась методика выплат из ЕНПФ

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В Казахстане с 1 января 2022 года расширяют список пенсионеров, которым изменят методику расчета ежемесячной выплаты из Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ).
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В список теперь входят казахстанцы, которые начали получать пенсии с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года, передает ru.sputnik.kz
Согласно новой методике пенсионера ждет ежегодный рост его ежемесячных выплат.
«Раньше система была выстроена так, что в начале человек получал бó льшую сумму со своих накоплений. С годами сумма пенсионных накоплений уменьшалась, что приводило к постепенному уменьшению ежемесячных выплат», — рассказали ранее Sputnik Казахстан в Ассоциации финансистов Казахстана.
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Теперь в ЕНПФ изменили методику: в начале человек получает меньшую сумму (по сравнению со старой методикой), зато ежегодно сумма будет увеличиваться на 5%.
«Получается, если раньше выплаты шли на уменьшение, то теперь идут на увеличение. И в том, и другом случае выплаты идут до полного исчерпания накоплений», — добавили в ассоциации.
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