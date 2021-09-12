Изменилась тактика вакцинации от коронавируса – разработчик «Спутник V»

После появления дельта-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «РИА Новости».

«Необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень протективных антител», — сказал он.

По его словам, эффективность защиты «Спутника V», по данным российского минздрава, на сегодняшний день составляет от 83 до 94 процентов, в зависимости от того, по каким показателям и как считать.

Как указал Гинцбург, российский Минздрав очень быстро среагировал на изменение эпидемиологической обстановки, выпустив инструкцию, по которой раз в полгода необходимо проходить ревакцинацию «Спутником Лайт».

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