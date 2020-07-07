Изменили график движения автобусов и запретили велопрокат — постановление замглавного врача Костанайской области

О внесении изменений и дополнений в постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Костанайской области №36 от 04.07.2020 года

В соответствии со статьями 7-1, 21, 148, 150 и 152 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43), постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03 июля 2020 года № 44 «О введении строгих ограничительных мер», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 36 от 04 июля 2020 года «О введении сторогих ограничительных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«4) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов, прокат велосипедов, детских машин и другие), кинотеатров;»;2) подпункт 9) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«9) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;»;

3) подпункт 11) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«11) деятельность непродовольственных магазинов площадью более 500 м² только на доставку, деятельность отдельно стоящих непродовольственных магазинов и расположенных в жилых домах площадью менее 500 м² разрешена с режимом работы с 10:00 часов до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;»;

4) подпункт 13) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«13) ограничение движения общественного транспорта по времени с 06:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 21:00 часов с максимальным выходом общественного транспорта на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест; работа такси без ограничений, с обязательным ношением масок и использования кожных антисептиков водителями такси, общественного транспорта согласно приложению 15 к ПГГСВ № 43;»;

5) подпункт 19) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«19) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с графиком работы с 10:00 до 21:00 часов;».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 08.07.2020 года

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