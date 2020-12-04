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Изменились правила исчисления совокупного дохода семьи при назначении АСП

delo.ua

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Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 27 ноября 2020 года внес изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи, передает zakon.kz.

Так, при исчислении совокупного дохода семьи не рассматриваются в качестве дохода:
— адресная социальная помощь;
— жилищная помощь;
— единовременные пособия на погребение;
— государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до 16 лет;
— государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп;
— специальные государственные пособия детям-инвалидам до 16 лет;
— специальные государственные пособия детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп;
— ежемесячные государственные пособия, назначаемые и выплачиваемые многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени;
— стипендии, в том числе государственная именная и именная стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, студентам организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального послесреднего образования (училищ, колледжей);
— помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;
— единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;
— финансовая и материальная помощь обучающимся из числа малообеспеченных семей, оказываемая в организациях образования в соответствии с законодательством РК;
— помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников;
— единовременная денежная помощь оказываемая в соответствии с Типовыми правилами;
— благотворительная помощь;
— оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;
— содержание граждан на время протезирования;
— стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение;

— натуральные виды помощи, оказанные в соответствии с законодательством РК в виде:
лекарственных препаратов;
санаторно-курортного лечения;
протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);
средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных инвалидам;
материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детям — сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, предоставляемой в соответствии с Правилами формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям — сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников;
помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей;

— единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей;
— единовременные выплаты на переезд (на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения в рамках Программы;
— единовременное погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам в соответствии с Указом Президента РК «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан»;
— сумма жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по займу в порядке, установленном жилищным законодательством.
— продуктово-бытовые наборы, предоставляемые на период действия чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи;
— социальные выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения или единовременные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий.

Вместе с тем при исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы:

— полученные от работодателя суммы в качестве оплаты труда, а именно:
все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);
— средняя заработная плата, исчисляемая работодателем и выплачиваемая работнику за период, в течение которого работнику гарантируется сохранение его заработка;
— компенсации, выплачиваемые при расторжении трудового договора в случаях ликвидации организации (юридического лица) или прекращения деятельности работодателя (физического лица), сокращения численности или штата работников;
— комиссионное вознаграждение, выплачиваемое страховым агентам и брокерам;
— виды выплат, не учитываемые при исчислении заработной платы и выплачиваемые за счет средств организаций, кроме пособий на рождение ребенка и погребение;
— денежное довольствие военнослужащих, в том числе проходящих службу по контракту, и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, а также приравненных к ним категорий граждан с учетом надбавок и доплат, за исключением денежного довольствия военнослужащих срочной службы;
— суммы кредита, выплаченные работодателем. Указанные выплаты распределяются на установленный срок погашения кредита;
— текущие жилищные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных государственных органов;

Также учитываются социальные выплаты:

— все виды пенсионных выплат, компенсационные выплаты к ним;
— государственные социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца, кроме государственного социального пособия по инвалидности детям-инвалидам до шестнадцати лет и государственного социального пособия по инвалидности детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;
— специальные государственные пособия, кроме специального государственного пособия детям-инвалидам до шестнадцати лет и специального государственного пособия детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;
— государственные специальные пособия лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, а также на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда;
— социальные выплаты из государственного фонда социального страхования, кроме социальной выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения или единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий;
— государственные пособия по уходу за ребенком по достижению им одного года;
возмещение затрат на обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому;
пособие опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей;
— выплата на содержание ребенка, переданного патронатным воспитателям;
— государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну, воспитывающему ребенка-инвалида (детей-инвалидов);
пособия по социальному обеспечению за счет средств работодателя;
— ежемесячное пожизненное содержание судье, пребывающему в отставке;
— гарантии государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции;
— ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);
— стипендии, в том числе государственная именная и именная стипендии, выплачиваемые интернам, магистрантам, докторантам, слушателям резидентуры и другим слушателям учебных заведений независимо от источника финансирования;
— материальная (социальная) помощь на проезд во внутригородском общественном транспорте, оказываемая за счет средств местных бюджетов за исключением помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета для детей из малообеспеченных семей;
— стоимость натуральных видов помощи, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи, кроме продуктово-бытовых наборов, предоставляемых на период действия чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи;
— надбавки и доплаты ко всем видам выплат, установленных законодательными актами РК, органами местного государственного управления, учреждениями и организациями.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 декабря).

 

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