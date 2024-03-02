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Изменились правила изъятия средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий в Казахстане

Фотография для новости Изменились правила изъятия средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий в Казахстане

pixabay.com

Изменились правила изъятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства промышленности и строительства, сообщает агентство КазТАГ. 

«Во исполнение поручения главы государства министерством промышленности и строительства Республики Казахстан разработаны и утверждены правила использования выплат целевых накоплений из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий. Согласно этим правилам, молодые люди, достигшие 18 лет, получат возможность использовать накопленные средства, начисленные из инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан для улучшения своих жилищных условий», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно информации, цели включают окончательный расчет по гражданско-правовым сделкам, первоначального взноса для ипотечных займов, а также пополнения вклада по жилищным строительным сбережениям.

«Однако важно отметить, что приобретение жилья у супруга или близких родственников не допускается», — добавили в минпромстрое.

В целях улучшения жилищных условий учитывается:

— частичное или полное погашение задолженности по ипотечному займу, полученного по системе жилищных строительных сбережений;

— приобретение жилища в рамках финансирования исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища;

— оплаты по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства или антикризисных программ, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;

— строительства индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

«Банки второго уровня и Национальный оператор почты будут осуществлять открытие и ведение банковских счетов для зачисления средств. Также установлен срок десяти лет для использования средств; неиспользованные суммы после этого периода направятся на индивидуальный пенсионный счет. Эти нововведения направлены на поддержку молодых граждан в обеспечении своего жилья и создании более комфортных жилищных условий», — сказано в сообщении.

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