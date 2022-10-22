Изменились правила медосмотра для получения водительских прав

Министр здравоохранения своим приказом от 18 октября 2022 года внес изменения в Правила проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, сообщает zakon.kz.

В частности, вместо стандарта оказания госуслуги в документе появился Перечень основных требований к оказанию госуслуги «Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством».

Как следует из перечня, получить медсправку можно двумя способами: через медорганизацию и портал электронного правительства.

При этом медорганизация предоставляет справку в течение одного рабочего дня с момента обращения, а портал – за 30 минут.

Для получения медсправки нужно предоставить следующие документы:

в медорганизацию: документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

результаты медицинского осмотра, в соответствии с правилами проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами;

документ, подтверждающий оплату за оказание государственной услуги.

На портал необходимо только заявление в форме электронного запроса. Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатели получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

Для допуска к управлению транспортом выдается медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме №073/у.

Как отмечается, размер платы за услугу определяется законодательством РК.

Также поправки регламентируют трансграничную передачу персональных медицинских данных на территорию иностранных государств с согласия водителя.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2022 года.

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