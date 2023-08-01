Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права

Министр внутренних дел приказом от 20 июля 2023 года внес изменения в Правила подготовки водителей механических транспортных средств и Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, передает zakon.kz

В Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений внесены новые пункты, которыми детализирован порядок подачи заявления для сдачи теоретического или практического экзаменов.

В частности, для сдачи теоретического или практического экзаменов кандидаты в водители подают заявление через портал электронного правительства (ПЭП), объекты информатизации (информационные системы банков второго уровня) (объекты информатизации), или посредством обращения к оператору услуг.

При обращении через ПЭП, объекты информатизации кандидат в водители проходит идентификацию путем сверки биометрических данных лица со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах. После в «личном кабинете» кандидата в водители отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При обращении к оператору услуг кандидат в водители предъявляет документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

Работник оператора услуг сверяет документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах (для идентификации).

В случаях отрицательного результата идентификации личности кандидата в водители непосредственно перед проведением экзамена, в том числе путем биометрической сверки, составляется акт о не прохождении идентификации личности по форме, определяемой Госкорпорацией, с внесением соответствующих сведений в информационную систему.

Кандидату в водители отказывается в последующей сдаче теоретического или практического экзаменов на основании акта о не прохождении им идентификации личности в течение 6 месяцев с даты оформления указанного акта.

Также регламентирована процедура сдачи повторного экзамена.

Кандидат в водители выбирает место, день и время сдачи теоретического или практического экзаменов, исходя из наличия свободных мест для сдачи теоретического или практического экзаменов не позднее одного рабочего дня до дня его проведения и с учетом сроков, установленных в настоящем пункте.

Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается на следующий рабочий день со дня проведения предыдущего.

При двух отрицательных результатах сдачи теоретического экзамена, каждый последующий теоретический экзамен в случае отрицательного результата проводится не ранее чем через один месяц.

При двух отрицательных результатах сдачи практического экзамена, последующий практический экзамен проводится не ранее чем через один месяц.

При трех отрицательных результатах сдачи практического экзамена результаты сдачи теоретического экзамена аннулируются (количество попыток обнуляется). К сдаче теоретического экзамена кандидат в водители допускается не ранее чем через два месяца.

Лица, прошедшие обучение по направлениям местных органов военного управления, к повторному экзамену допускаются через семь календарных дней.

Как будет проходить теоретический экзамен

Теоретический экзамен проводится в экзаменационном классе, оборудованном:

аппаратно-программным комплексом (АПК) для управления очередью;

АПК для идентификации кандидата в водители и для отображения номера его автоматизированного рабочего места (АРМ), полученный методом генерации случайных чисел;

системой идентификации кандидата в водители путем сверки биометрических данных лица, кандидата в водители со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах;

металлоискателем;

АПК подавления сигналов связи;

АПК видеонаблюдения, подключенного к ситуационному центру;

IP-камерами общего наблюдения;

системой прокторинга, подключенной к ситуационному центру;

коммутационным оборудованием;

АРМ оператора, подключенного к облачному центральному серверу;

АРМ клиента, подключенного к облачному центральному серверу.

При этом каждый АРМ кандидата в водители оснащается монитором, веб-камерой, IP-камерой, клавиатурой и мышью.

Форма проведения теоретического экзамена – индивидуальная.

До начала тестирования экзаменатор проводит для кандидата в водители инструктаж и отвечает на возникшие вопросы. Кандидат в водители, имеющий неудовлетворительное самочувствие, до начала сдачи теоретического экзамена сообщает об этом оператору. В этом случае прием экзамена у такого кандидата в водители проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день согласно графику.

Перед входом в зал сдачи теоретического экзамена кандидат в водители проходит идентификацию путем сверки биометрических данных со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах.

Далее на экране выводится фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер кандидата в водители и номер АРМ, полученный методом генерации случайных чисел. После получения номера АРМ, кандидат в водители в течение 3 минут занимает АРМ и начинает сдачу экзамена.

Перед началом экзамена на мониторе отображается номер АРМ, категории или подкатегории (далее — категории) транспортных средств, на получение права на управление которыми сдается теоретический экзамен, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата в водители.

При этом кандидат в водители проходит дополнительную идентификацию перед началом, во время и в конце экзамена путем сверки биометрических данных со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах.

Для исключения в ходе экзамена конфликтных ситуаций, вызванных случайным нажатием клавиш, кандидат в водители дублирует выбранный им ответ повторным нажатием соответствующей клавиши. Отсутствие ответа на вопрос считается ошибкой.

Кандидатом в водители не допускается разговаривать с другими кандидатами в водители, обмениваться материалами, использовать информацию на бумажных, электронных носителях, покидать зал сдачи теоретического экзамена, а также заносить в него принимающие-передающие электронные устройства (в том числе мобильные телефоны).

Такие устройства на время приема теоретического экзамена помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками.

Перед входом в экзаменационный класс кандидата в водители проверяют специальными техническими средствами на наличие принимающих-передающих электронных устройств.

Для исключения использования принимающих-передающих электронных устройств используется аппарат подавления передачи сигналов. Контроль надлежащего соблюдения сдачи экзамена осуществляется путем использования системы видеонаблюдения и системы прокторинга. Данные с системы видеонаблюдения и системы прокторинга передаются в ситуационный центр. Данные систем видеонаблюдения также передаются в общий зал ожидания филиала Госкорпорации по месту приема теоретического экзамена, а также профессиональным объединениям по подготовке водителей транспортных средств (далее – профессиональные объединения) по их запросу.

В случае нарушения данных правил прием экзамена прекращается, экзаменуемому выставляется оценка «НЕ СДАЛ» и к повторной пересдаче он будет допущен не ранее чем через 3 месяца.

В случае невозможности сдачи теоретического экзамена вследствие непреодолимой силы (стихийные явления, отсутствие электроэнергии), а также по причине технических неполадок прием теоретического экзамена приостанавливается. При этом оформляется акт о приостановлении проведения теоретического экзамена, а сдача теоретического экзамена проводится в другое время в течение этого дня либо в другой рабочий день, согласно поданной заявке.

Что изменится в процедуре сдачи практического экзамена

Практический экзамен принимается на автоматизированном автодроме Госкорпорации, оснащенном транспортными средствами соответствующих категорий и оборудованными специализированными устройствами автоматического считывания результатов вождения.

Расположение автоматизированного автодрома осуществляется в соответствии требованиями правил, технических норм и стандартов в части безопасности дорожного движения и экологической безопасности.

Автодром обеспечивает высокую пропускную способность транспортных средств при сдаче практического экзамена.

Для приема практических экзаменов на автоматизированном автодроме используются транспортные средства соответствующие требованиям пунктов 42,43,44,45 настоящих Правил, а также оборудованные системами приема/передачи информации на государственном и русском языках, датчиками, световым и/или звуковым сигналом аварийного торможения, дисплеем, обеспечивающими функционирование транспортных средств как элемента автоматизированной системы автодрома, информирование кандидата в водители об оценке в автоматизированном режиме результатов и времени выполнения каждого испытательного упражнения и практического экзамена в целом. Салон транспортного средства оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное видеонаблюдение процесса приема практического экзамена с обзором на 360 градусов и передачей видео информации и звука на рабочее место диспетчерского пункта и в общий зал ожидания филиала Госкорпорации по месту приема теоретического экзамена, с возможностью дальнейшей архивации и сроком хранения не менее 12 месяцев.

Для приема практического экзамена допускается использование транспортных средств учебных организаций с инструктором.

Оценка выполнения испытательных упражнений и выставление штрафных баллов осуществляются в автоматическом режиме без вмешательства работников Госкорпорации.

Прием практического экзамена Комиссией

В случаях отсутствия автоматизированного автодрома и его неисправности, отсутствия транспортного средства либо его неисправности, а также для граждан, обучившихся по программе подготовки водителей механических транспортных средств категорий «С», «D» и подкатегорий «С1», «D1» по направлениям местных органов военного управления в образовательных учреждениях Министерства обороны и Национальной гвардии РК для дальнейшего их призыва на срочную воинскую службу на должности водительского состава в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах практический экзамен принимается экзаменационной комиссией (Комиссия).

Состав Комиссии утверждается приказом руководителя уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения. Комиссия является постоянно действующим органом, состоящим из председателя – сотрудника уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения и из трех членов – по одному представителю Госкорпорации, профессионального объединения по подготовке водителей транспортных средств и учебной организации.

Секретарь Комиссии не является ее членом и назначается из числа работников Госкорпорации.

Срок полномочий Комиссии составляет один год с даты ее создания. Одно и то же лицо не может являться членом Комиссии более двух лет подряд. В состав Комиссии включаются лица, имеющие водительское удостоверение (минимум с категориями «В», «С» и «D»).

Сведения о рекомендуемых для включения в состав Комиссии кандидатах от профессиональных объединений и учебных организаций ежегодно, не позднее 15 января, направляются в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения с указанием следующей информации:наименование профессионального объединения, учебной организации, представившего кандидата;фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, опыт его работы в сфере подготовки водителей транспортных средств, водительское удостоверение (дата получения, разрешенные категории).

При поступлении в уполномоченный орган нескольких кандидатов от профессиональных объединений и учебных организаций в состав Комиссии включаются кандидаты, имеющие водительское удостоверение с большим числом разрешенных категорий.

При равенстве у кандидатов от профессиональных объединений и учебных организаций количества разрешенных категорий в водительском удостоверений в состав Комиссии включается кандидат, имеющий больший опыт работы в сфере подготовки водителей транспортных средств.

Прием практического экзамена Комиссией проводится на автодроме, соответствующем требованиям подпунктов 1) и 2) пункта 28 и пункта 29 настоящих Правил и обеспечивающем выполнение кандидатами в водители комплекса испытательных упражнений, предусмотренных пунктами 48, 50 и 51 настоящих Правил.

Для приема практических экзаменов на автодроме используются транспортные средства соответствующие требованиям пунктов 42, 43 и 45 настоящих Правил. Салон транспортного средства оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное видеонаблюдение процесса приема практического экзамена с обзором на 360 градусов и передачей видео информации и звука на рабочее место диспетчерского пункта и в общий зал ожидания филиала Госкорпорации по месту приема теоретического экзамена, с возможностью дальнейшей архивации и сроком хранения не менее 12 месяцев.

Каждый член Комиссии оценивает результаты прохождения практического экзамена кандидатом в водители независимо от других в соответствии с требованиями пунктов 64 — 69 настоящих Правил.

По итогам практического экзамена секретарь Комиссии производит подсчет штрафных баллов, выставленных членами Комиссии, выводит общий средний балл и оценку по результатам сдачи экзамена согласно пунктам 62 или 63 настоящих Правил.

Штрафные балы, выставленные членами Комиссии, а также общий средний балл и полученная оценка кандидатом в водители по результат сдачи экзаменов отражаются в протоколе Комиссии.

Кроме того, в протоколе Комиссии отражаются: дата, время и место проведения практического экзамена, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН кандидата в водители, протокол подписывается всеми членами и секретарем Комиссии.

Ход практического экзамена фиксируется с помощью технических средств видео и аудиозаписи. Запись каждого практического экзамена хранится на электронном носителе в Госкорпорации в течение не менее 12 месяцев.

Выдача водительского удостоверения

Для получения водительского удостоверения кандидатом в водители представляются:

документ, удостоверяющий личность, в том числе посредством сервиса цифровых документов;

медицинская справка; (ранее требовалась также ее копия)

медицинская справка; (ранее требовалась также ее копия) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

свидетельство об окончании курсов (за исключением случаев самоподготовки).

Водительское удостоверение, взамен которого выдано новое, считается недействительным и подлежит сдаче по месту обращения. Обмен водительских удостоверений, действие которых приостановлено согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 34 закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», осуществляется после снятия указанного ограничения.

В водительское удостоверение, выдаваемое лицам, прошедшим обучение по направлениям местных органов военного управления, вносится отметка «Для транспорта Вооруженных сил Республики Казахстан». Указанные водительские удостоверения подлежат замене по достижению водителем возраста, указанного в пункте 2 статьи 74 Закона о дорожном движении или окончанию службы в Вооруженных Силах РК, других войсках и воинских формированиях.

Не выдаются водительские удостоверения взамен утраченных водительских удостоверений иностранных государств, взамен водительских удостоверений, выданных в СССР, а также при наличии вступившего в законную силу решения суда о временном запрещении их выдачи и приостановлении действия ранее выданного водительского удостоверения.

Водительские удостоверения лиц, лишенных права управления транспортными средствами, после их изъятия и вступления в законную силу соответствующего решения суда в течение одного рабочего дня передаются в уполномоченный орган для внесения в информационную систему сведений о прекращении действия водительского удостоверения, а также их хранения и уничтожения (в случае истечения срока действия водительского удостоверения в период лишения права управления).

Выдача водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления транспортными средствами, производится после предоставления документов по перечню указанному выше, а также положительной сдачи теоретического экзамена.

Документ об уплате госпошлины предоставляется в случае уничтожения водительского удостоверения или по волеизъявлению лица, пожелавшего осуществить замену водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления транспортными средствами.

При этом в информационную систему уполномоченного органа вносятся сведения о восстановлении права управления транспортными средствами.

Выдача водительских удостоверений, находящихся на хранении в уполномоченном органе, осуществляется в филиалах Госкорпрорации по месту их хранения.

В случае пожизненного лишения права управления транспортными средствами возможность выдачи водительских удостоверений блокируется в информационной системе уполномоченного органа.

Также правила дополнены новой главой, регламентирующей порядок оказания государственной услуги «Выдача водительских удостоверений впервые и после лишения права на управление транспортными средствами».

Что изменилось в правилах подготовки водителей

Помимо этого, МВД внесло изменения в Правила подготовки водителей механических транспортных средств.

Теперь учет учебных организаций и регистрация учебных групп осуществляются посредством информационной системы уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения (ИС «Автошкола»).

Поступившее в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения от учебной организации уведомление о начале деятельности является основанием для регистрации и учета учебной организации в ИС «Автошкола».

Регистрация учебной организации в ИС «Автошкола» осуществляется в день поступления соответствующего уведомления (при поступлении уведомления после 18.00 часов рабочего времени, в выходные и праздничные дни регистрация учебной организации в ИС «Автошкола» осуществляется следующим рабочим днем).

После регистрации учебной организации в ИС «Автошкола», уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения в течение трех рабочих дней предоставляется учебной организации авторизованный доступ к ИС «Автошкола» для регистрации учебных групп.

Регистрация учебных групп в ИС «Автошкола» осуществляется на основании приказа учебной организации в течение пяти рабочих дней с даты издания соответствующего приказа.

ИС «Автошкола» предусматривает форматно-логический контроль, который не допускает:

регистрацию учебных групп численностью более тридцати человек;

включение обучаемых в ранее зарегистрированные учебные группы;

получение свидетельства об окончании курсов обучения в случае не прохождения обучаемым полного курса обучения согласно типовым программам подготовки водителей транспортных средств, а также при получении отрицательных оценок по результатам итоговой аттестации в учебной организации.

Допускается ведение регистрации учебных групп с использованием информационной системы профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств, подключаемой посредством интеграционного сервиса к ИС «Автошкола».

Кабинеты (классы) для подготовки водителей оборудуются в соответствии с минимальным перечнем учебного оборудования кабинета (класса) или с использованием информационных технологий для подготовки водителей соответствующей категории МТС.

Основными формами обучения являются теоретические и практические занятия.

Теоретические занятия по каждому предмету планируются не более двух часов в день, практические — шесть часов.

В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля допускается отрабатывать:

на автотренажере — не более одного часа;

на учебном автомобиле не более двух часов, за исключением упражнения «Вождение в колонне», а также упражнений, связанных с перевозкой грузов, которые отрабатываются в течение четырех часов.

Приказ вводится в действие 8 августа 2023 года.

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