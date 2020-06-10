Изменились правила присуждения образовательных грантов

Постановлением Правительства РК от 8 июня 2020 года внесены изменения в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», передает zakon.kz.

Так, для присуждения гранта формируется республиканская комиссия из числа сотрудников уполномоченного органа в области образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, представителей институтов гражданского общества, неправительственных организаций, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ассоциации высших учебных заведений республики и совета ректоров высших учебных заведений.

Из числа членов республиканской комиссии большинством голосов избираются председатель, его заместитель и секретарь. Состав республиканской комиссии утверждается приказом уполномоченного органа в области образования.

Количество членов республиканской комиссии должно составлять нечетное число.

Заседания республиканской комиссии считаются правомочными при наличии не менее двух третьих ее состава и проводятся для присуждения грантов для оплаты высшего образования до 1 августа, для присуждения грантов для оплаты послевузовского образования до 24 августа.

Комиссия МИО формируется из числа сотрудников местных исполнительных органов, неправительственных организаций, представителей региональных палат Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и институтов гражданского общества.

Положение о комиссии МИО утверждается постановлением акимата области или города республиканского значения, столицы. Состав комиссии МИО утверждается решением акима области или города республиканского значения, столицы.

Из числа членов комиссии большинством голосов избираются председатель, его заместитель и секретарь.

Количество членов комиссии МИО должно составлять нечетное число. Заседания комиссии МИО считаются правомочными при наличии не менее двух третьих ее состава и проводятся после объявления итогов присуждения образовательных грантов за счет средств республиканского бюджета для присуждения грантов для оплаты высшего образования до 15 августа, для присуждения грантов для оплаты послевузовского образования до 27 августа.

Образовательные гранты для оплаты высшего образования с присуждением степени «бакалавр» за счет средств республиканского бюджета присуждаются на конкурсной основе по конкретным группам образовательных программ в соответствии с баллами сертификатов Единого национального тестирования согласно очередности групп образовательных программ, заявленных поступающими, с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования учитываются баллы по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), двум профильным предметам.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования для поступающих на группы образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения) и результаты двух творческих экзаменов.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования для поступающих на группы образовательных программ по родственным группам образовательных программ высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по общепрофессиональной дисциплине и специальной дисциплине, за исключением поступающих на группы образовательных программ, требующих творческой подготовки.

В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования для поступающих на группы образовательных программ по родственным группам образовательных программ высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения и требующих творческой подготовки, учитываются баллы по специальной дисциплине и результат творческого экзамена.

Перечень групп образовательных программ по родственным направлениям подготовки, предусматривающих сокращенные сроки обучения, утверждается уполномоченным органом в области образования.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета допускаются лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:

— для поступления в национальные ОВПО — не менее 65 баллов, по области образования «Педагогические науки» — не менее 70 баллов, по областям «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов;

— для поступления в другие ОВПО — не менее 50 баллов, по области «Педагогические науки» — не менее 70 баллов, по области «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» — не менее 65 баллов.

При этом по каждому предмету ЕНТ или творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского или местного бюджета на обучение по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, допускаются лица, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 25 баллов, в том числе не менее 5 баллов по каждой дисциплине ЕНТ и (или) творческому экзамену.

При проведении конкурса на получение образовательных грантов, а также зачислении в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием в случае равенства баллов преимущественное право в последующей очередности имеют:

1) лица, награжденные знаком «Алтын белгі»;

2) лица, награжденные знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию;

3) лица, имеющие документы об образовании организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не менее одного года;

4) победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени), международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, а также победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования;

5) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, инвалиды первой и второй групп, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым согласно медицинскому заключению не противопоказано обучение в соответствующих организациях образования, и лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием.

При этом в случае одинаковых показателей баллов, образовательные гранты высшего образования присуждаются лицам, имеющим высокие средние баллы аттестата, свидетельства или диплома.

В случае одинаковых показателей баллов, а также одинаковых средних баллов аттестата, свидетельства или диплома, учитываются баллы, набранные по профильному предмету.

Вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего или послевузовского образования, присуждаются на конкурсной основе обучающимся на платной основе по группам образовательных программ.

Конкурс проводится по результатам промежуточной аттестации на основании среднего балла успеваемости GPA (Grade Point Average — Грейт Поинт Эверейдж) с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта.

Объявление об открытом конкурсе размещается на сайте (образовательном портале) ОВПО с указанием количества вакантных образовательных грантов в разрезе направления подготовки кадров и курса.

В случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости GPA, преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только А, А- («отлично»), в следующую очередь — оценки от А, А- («отлично») до В+, В, В-, С+ («хорошо»), далее — смешанные оценки за весь период обучения.

Присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего или послевузовского образования, осуществляется в период летних и зимних каникул на конкурсной основе в следующем порядке:

1) обучающийся на платной основе подает заявление на имя руководителя ОВПО на дальнейшее обучение по образовательному гранту высшего или послевузовского образования;

2) поступившие заявления рассматриваются на заседании ученого (академического) совета и (или) наблюдательного (попечительского) совета и (или) совета директоров;

3) ОВПО на основании решения ученого (академического) совета и (или) наблюдательного (попечительского) совета и (или) совета директоров в срок соответственно до 5 августа и 25 января текущего года направляет список претендентов для перевода на вакантные образовательные гранты в уполномоченный орган в области образования для принятия решения.

К списку прилагаются копии заявления обучающегося, решения ученого (академического) совета и (или) наблюдательного (попечительского) совета и (или) совета директоров, выписка из транскрипта обучающегося, копия документа, удостоверяющего его личность, и свидетельство обладателя образовательного гранта (подлинник), отчисленного из ОВПО;

4) вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего и (или) послевузовского образования и представленные в уполномоченный орган в области образования ввиду отсутствия претендентов, перераспределяются комиссией на конкурсной основе;

5) список вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего и (или) послевузовского образования и представленных ОВПО ввиду отсутствия претендентов, публикуется на сайте уполномоченного органа в области образования;

6) конкурс проводится среди обучающихся на платной основе из других ОВПО, подавших документы для участия в конкурсе, в разрезе групп образовательных программ, курса по результатам промежуточной аттестации;

7) уполномоченный орган в области образования рассматривает поступившие документы в разрезе групп образовательных программ, форм и сроков обучения с учетом года поступления и при положительном решении издает приказ о присуждении вакантного образовательного гранта высшего или послевузовского образования (в случае отсутствия претендентов по группе образовательных программ, вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего и (или) послевузовского образования, перераспределяются внутри направления подготовки или области образования);

8) на основании приказа уполномоченного органа в области образования НЦТ оформляет свидетельство о присуждении образовательного гранта и передает данные в соответствующую ОВПО в течение трех рабочих дней;

9) на основании свидетельства о присуждении образовательного гранта руководитель ОВПО издает приказ на дальнейшее обучение по образовательному гранту.».

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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