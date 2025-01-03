Изменились правила работы агрегаторов такси и таксистов, передает tengrinews.kz

Физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальные предприниматели или юридические лица перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности.

Агрегаторы такси смогут допускать водителя к управлению легковым такси после заключения с ним трудового договора. Подача уведомления осуществляется автоматически. Контроль за соблюдением данных требований возлагается на информационно-диспетчерскую службу такси. Кроме того, таксисты, работающие через интернет-платформы или мобильные приложения, вправе оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа такси по договору аренды автотранспортного средства.

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