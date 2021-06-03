Изменились правила замены старых купюр на новые

Постановлением правления Национального Банка РК от 24 мая 2021 года внесены изменения в некоторые постановления по вопросам наличного денежного обращения, передает zakon.kz.

В частности, изменился период параллельного обращения денежных знаков старого и нового образцов. Теперь он составляет 12 месяцев с даты введения в обращение денежного знака нового образца.

Ранее период параллельного обращения денежных знаков старого и нового образцов устанавливался правлением Нацбанка.

Также в новой версии правил говорится, что после завершения периода параллельного обращения денежные знаки старого образца изымаются из обращения на всей территории республики.

Затем банки, Национальный оператор почты в течение 3-х лет со дня завершения периода параллельного обращения денежных знаков нового и старого образцов:

принимают и обменивают денежные знаки старого образца на денежные знаки нового образца физическим и юридическим лицам;

сдают имеющиеся денежные знаки старого образца в филиалы Национального банка.

Ранее на это отводилось 12 месяцев.

Также говорится, что филиалы Нацбанка после истечения завершения периода обращения старых купюр производят прием денежных знаков старого образца, включая банкноты образца 2006 года, от физических и юридических лиц и осуществляют их замену на денежные знаки нового образца после подтверждения их подлинности.

Постановление вводится в действие с 11 июня.

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