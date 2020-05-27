Изменились требования к карантину для людей контактных с больным COVID

В Казахстане смягчили правила прохождения карантина. Правда, коснулось это только людей, которые находились в контакте с зараженным коронавирусом, передает alau.kz

В Казахстане меняется тактика прохождения карантина для людей, которые контактировали с больным коронавирусом. Относится это к двум группам контактных, на которые сейчас их разделяют врачи.

Первая — это люди, которые находились от зараженного ближе, чем на 1,5 метра и длительность такого нахождения была дольше 15 минут. Их называют близкими контактами. Раньше таких людей в обязательном порядке изолировали на 2 недели в стационар. Но теперь им разрешено находиться дома.

«Если есть условия на дому, то в карантин в течение 14 дней можно оставаться на дому, а не в карантинном стационаре. При этом эти лица подписывают расписку и подтверждают нам, что они будут соблюдать в течение 14 дней домашний карантин уже по месту своего проживания, пребывания, там, где они выберут, но не в карантинном стационаре»,- пояснила Айжан Есмагамбетова, главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

Вторая группа контактных — люди, которые были дальше, чем дистанция в 1,5 метра от больного, но при этом находились в одном с ним помещении. И опять же дольше 15 минут. Такие контакты называют потенциальными. Раньше они 14 дней проводили на домашнем карантине. Теперь это правило отменено вовсе.

«Мы обязательно оставляем требование, что мы их тестируем, но при этом они также дают нам расписку, что в случае если у них появятся симптомы, то они в обязательном порядке обратятся за медицинской помощью. Домашнему карантину они уже не подлежат. Они могут спокойно передвигаться, но при этом должны отслеживать свое состояние здоровья»,- сказала Айжан Есмагамбетова.

Изменения коснулись и карантина бессимптомных больных. Сейчас их выявляют после прохождение тестирования на COVID среди групп риска. Если тест оказывался положительным, то «бессимптомники» обязательно отправлялись в инфекционный стационар и находились там весь период лечения. Теперь же большую часть инкубационного периода они проведут вне стен больницы.

«Сегодня мы допускаем для пациентов с бессимптомным течением заболевания направление в инфекционный стационар на время до 3-х суток, то есть на то время, когда они проходят там необходимые диагностические исследования. И если у них состояние здоровья позволяет, мы допускаем их нахождение последующее на домашнем карантине, то есть дома и при этом с обязательным наблюдением со стороны организации первичной медико-санитарной помощи»,- рассказала главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

Между тем, чтобы выявить новых бессимптомных больных, расширяются группы для обязательного тестирования на вирус. К их числу теперь относят пациентов, которые прибудут в больницу на плановую госпитализацию, а также поступивших для оказания экстренной медицинской помощи.

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