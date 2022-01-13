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Изменилось время продажи алкоголя в Костанайской области

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Комендатура Костанайской области распространила сообщение. 

«C 14 января в регионе разрешена продажа алкоголя во всех торговых точка и развлекательных заведениях с 12.00 до 15.00», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал комендант Костанайской области.

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