Изменилось время продажи алкоголя в Костанайской области

Комендатура Костанайской области распространила сообщение.

«C 14 января в регионе разрешена продажа алкоголя во всех торговых точка и развлекательных заведениях с 12.00 до 15.00», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал комендант Костанайской области.

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