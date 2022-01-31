В Казахстане изменился порядок выдачи путевки для любительской рыбалки

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 января 2022 года внесены изменения в Правила осуществления любительского рыболовства, сообщает Zakon.kz.

Теперь для получения путевки нужно предоставить только документ, удостоверяющий личность. Путевка выдается по устному заявлению рыболова.

Путевку можно получить через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением, также допускается онлайн выдача путевок, при которой предоставляется онлайн заполненная путевка с чеком и электронной печатью. Оформление занимает 30 минут.

Как уточняется, путевка выдается на срок до 7 календарных дней, объем вылова рыбы составляет не более пяти килограммов на одного рыболова в сутки.

Приказ введен в действие с 24 января 2022 года.