Изменить часовые пояса готовятся в Казахстане?

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В Министерстве экологии и природных ресурсов пояснили информацию о предполагаемой смене часового пояса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В рассылке, которая гуляет по социальным сетям, говорится, что перевод времени на час вперед запланирован в нескольких регионах.
В Министерстве экологии сообщили, что вопрос установления единого порядка исчисления времени в Казахстане на данный момент изучается.
Создана рабочая группа. В нее вошли депутаты, представители центральных госорганов, общественности и научных организаций.
На данный момент, подчеркнули в министерстве, решение по данному вопросу не принято. Предстоит детальное изучение вопроса и широкое обсуждение с общественностью.
«В настоящее время на территории Республики Казахстан исчисление времени осуществляется на два административных часовых пояса: 4-й (ЗКО, Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области) и 5-й (Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Улытауская, Туркестанская и другие области)», — добавили в Минэкологии.