Изменить часовые пояса готовятся в Казахстане?

В Министерстве экологии и природных ресурсов пояснили информацию о предполагаемой смене часового пояса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В рассылке, которая гуляет по социальным сетям, говорится, что перевод времени на час вперед запланирован в нескольких регионах.

В Министерстве экологии сообщили, что вопрос установления единого порядка исчисления времени в Казахстане на данный момент изучается.

Создана рабочая группа. В нее вошли депутаты, представители центральных госорганов, общественности и научных организаций.

На данный момент, подчеркнули в министерстве, решение по данному вопросу не принято. Предстоит детальное изучение вопроса и широкое обсуждение с общественностью.