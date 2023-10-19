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Изменить часовые пояса готовятся в Казахстане?

pixabay.com

В Министерстве экологии и природных ресурсов пояснили информацию о предполагаемой смене часового пояса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В рассылке, которая гуляет по социальным сетям, говорится, что перевод времени на час вперед запланирован в нескольких регионах.

Скриншот из рассылки whatsapp

В Министерстве экологии сообщили, что вопрос установления единого порядка исчисления времени в Казахстане на данный момент изучается.

Создана рабочая группа. В нее вошли депутаты, представители центральных госорганов, общественности и научных организаций.

На данный момент, подчеркнули в министерстве, решение по данному вопросу не принято. Предстоит детальное изучение вопроса и широкое обсуждение с общественностью.

«В настоящее время на территории Республики Казахстан исчисление времени осуществляется на два административных часовых пояса: 4-й (ЗКО, Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области) и 5-й (Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Улытауская, Туркестанская и другие области)», — добавили в Минэкологии.

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