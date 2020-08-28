Изменить график работы костанайских ТРЦ просят предприниматели

По словам представителей бизнеса, из-за временных ограничений в обеденные часы в торгово-развлекательных центрах возникает давка. Эту проблему они озвучили на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области 28 августа.

Встреча в режиме zoom-конференции была посвящена соблюдению санитарно-эпидемиологических норм на бизнес-объектах. Присутствовали главный санитарный врач области Владимир Нечитайло, представители акиматов, руководители предприятий и рынков.

«Как вы все знаете, с 14 августа на основании постановления Главного санврача РК № 47 было принято решение об ослаблении карантинного режима и возобновлении деятельности ряда бизнес-объектов. Одно из условий – регистрация на сайте InfoKazakhstan.kz. На сегодняшний день на портале зарегистрировалось более 20 000 предпринимателей области. Это шестой показатель по республике», — выступил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

По словам главного санврача региона Владимира Нечитайло, несмотря на все принимаемые меры, на бизнес-объектах выявляется большое количество нарушений.

«Многие предприниматели либо лукавят, либо действительно не знают норм. В частности, дело касается заполняемости автобусов сверх количества посадочных мест, несоблюдения социальной дистанции посетителями бутиков и магазинов, отсутствие масок и перчаток у продавцов и т. д. Полицейские составили более 5000 рапортов о фактах нарушений как физическими, так и юридическими лицами. На 361 объекте зарегистрировано несоблюдение масочного режима, 28 объектов работали, несмотря на запрет. Штрафы по ч. 1 ст. 425 КоАП РК очень большие – для субъектов малого предпринимательства они составляют 638 940 тенге. Я считаю, что нет смысла платить такие огромные суммы, если можно просто соблюдать требования», — обратился к предпринимателям Владимир Нечитайло.

Директор Палаты предпринимателей Мурат Абенов заметил, что бизнес старается соблюдать требования, но не всегда может уследить за всеми клиентами, которые нарушают социальную дистанцию или масочный режим.

Были вопросы и у представителей бизнеса к органам санэпиднадзора. В частности, поступило ходатайство от владельцев ТРЦ о продлении часов работы.

«Уже неделю мы работаем до 5 часов. У большинства людей же рабочий день до 6. Поэтому мы наблюдаем ажиотаж в обеденный перерыв. Просим увеличить часы работы хотя бы до 8 часов вечера, чтобы люди успевали сделать покупки. Тем более сейчас собирают детей в школу», — говорит представитель ТРЦ «MART» Наталья Козачук.

Владимир Нечитайло ответил, что вопрос будет рассматриваться на очередном заседании штаба.

«Думаю, с 31 августа будут либо полностью сняты ограничения по времени, либо будут увеличены часы. Мы сами ходатайствуем о полном снятии ограничений», — добавил главный санитарный врач области.

Вопросы по графику есть и у парикмахеров, которые работают с 10 утра, хотя могли бы принимать клиентов по записи с 9. Это ходатайство также рассмотрят на заседании штаба в ближайшее время.

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