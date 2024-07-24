Изменить правила снятия пенсионных накоплений хотят в РК

Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.

Единовременная пенсионная выплата – сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, изымаемая вкладчиком обязательных пенсионных взносов (получаталем пенсионных выплат) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения.

В правила добавлено, что допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.

Получатель или его законный представитель после поступления средств на специальный счет обращается в медицинскую организацию по месту своего прикрепления и прилагают копию документа, удостоверяющего личность получателя и заключение профильного специалиста.

При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для осуществления оплаты с указанием реквизитов (счет на оплату) и (или) договора об оказании медицинских услуг, заключенного между медицинской организацией и получателем или его законным представителем (с приложением нотариально заверенного перевода документов составленных на иностранном языке). Уполномоченный оператор проверяет заявления на конвертацию и международный перевод в течение трех рабочих дней с даты их предоставления и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

При непредоставлении получателем или его законным представителем документов, подтверждающих целевое использование единовременных пенсионных выплат, средства подлежат возврату в ЕНПФ в течение 45 рабочих дней с даты поступления на специальный счет.

Вместе с тем приостанавливается с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года действие пункта, предусматривающего выделение пенсионных выплат из ЕНПФ на стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории РК (протезирование зубов, имплантация).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.

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