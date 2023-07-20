Изменить школьные программы по некоторым предметам планируют в Казахстане

Приказом министра просвещения от 5 июля 2023 года внесены изменения и дополнения в типовые учебные программы по русскому языку и ряду других предметов, сообщает zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены учебные программы:

по учебному предмету «Русский язык» для 2 класса уровня начального образования (с нерусским языком обучения);

по учебному предмету «Русский язык» для 3-4 классов уровня начального образования (с нерусским языком обучения);

по учебному предмету «Английский язык» для 3-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету «Немецкий язык» для 3-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету «Французский язык» для 3-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету «Трудовое обучение» для 1-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету «Художественный труд» для 3-4 классов уровня начального образования.

Так, говорится, что целью обучения учебному предмету «Русский язык» является формирование навыков аудирования (слушания), говорения, чтения и письма в соответствии с правилами речевого этикета и нормами употребления языковых единиц в речевой деятельности, ориентированной на ситуации общения.

Задачи обучения учебному предмету «Русский язык»:

развивать навыки аудирования (слушания), говорения, чтения, письма, необходимые для общения в повседневной жизни, учебной и практической деятельности;

формировать знания о единицах языка, правилах их сочетания и функционирования, навыки и умения строить предложения в соответствии с нормами и правилами русского языка;

формировать и развивать навыки логического мышления, направленные на анализ, синтез, оценивание полученной информации с учетом возрастных особенностей обучающихся;

формировать навыки ознакомительного, выборочного чтения, составления диалога и монолога по прочитанной информации;

обогащать словарный запас учеников коммуникативно-актуальной лексикой;

обогащать словарный запас учеников коммуникативно-актуальной лексикой; формировать и развивать навыки использования информационно-коммуникационных и компьютерных технологий.

По окончании начальной школы обучающиеся должны владеть языком на элементарном уровне А1, А2 (начальный уровень) согласно системе уровней Общеевропейской рамки владения языками (CEFR).

Объем учебной нагрузки по предмету «Русский язык» составляет:

во 2 классе – 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;

во 2 классе с сокращением учебной нагрузки –1,5 часа в неделю, 54 часа в учебном году;

в 3 классе – 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;

в 4 классе – 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году.

Объем учебной нагрузки по учебным предметам английский, французский и немецкий языки составляет:

в 3 классе – 2 часа в неделю, 72 часа в год;

в 4 классе – 2 часа в неделю, 72 часа в год.

Объем учебной нагрузки по предмету «Цифровая грамотность» составляет:

в 1 классе – 1 час в неделю со ІІ полугодия, 19 часов в учебном году;

во 2 классе – 1 час в неделю, 36 часов в учебном году;

в 3 классе – 1 час в неделю, 36 часов в учебном году;

в 4 классе – 1 час в неделю, 36 часов в учебном году.

Объем учебной нагрузки по предмету «Изобразительное искусство»:

в 1 классе – 1 час в неделю, 35 часов в учебном году;

во 2 классе – 1 час в неделю, 36 часов в учебном году;

в 3 классе – 1 час в неделю, 36 часов в учебном году;

в 4 классе – 1 час в неделю, 36 часов в учебном году.

В учебных программах подробно расписано базовое содержание каждого предмета, какими знаниями и умениями должны обладать учащиеся, какие проводить работы. Все подробности можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 19 июля 2023 года.

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