Изменится ли курс тенге накануне Наурыза – прогноз финансистов

Может ли тенге в преддверии выборов и праздника Наурыз внезапно усилиться по отношению к другим валютам и как он себя поведет до конца этого года, выяснял zakon.kz.

Мнения отечественных финансистов и экономистов разнятся в оценке динамики изменений обменного курса тенге. В целом, они уверены в том, что тенге продолжит слабеть.

Любые красивые значения – это ненадолго

«Краткосрочное укрепление тенге к доллару, очевидно, случилось из-за хороших экспортных объемов нефти (103-104% к плану в 2022 году) на фоне хороших цен. Однако фундаментально экономика Казахстана еще слабая и не диверсифицированная, поэтому любые красивые значения – ненадолго. Кроме того, укрепление – это когда хотя бы 2-3 квартала тенге укрепляется. Думаю, на этой неделе был пик для тенге», – считает финансист Расул Рысмамбетов.

При этом он предостерегает казахстанцев от игры на разнице обменного курса, отмечая, что колебания тенге в сторону укрепления нестабильны.

«Это просто скачки курса, а не укрепление. Не надо пытаться заработать на таких скачках, если у вас нечего откладывать. Чтобы прилично заработать на скачках курса, надо задействовать 5-10 млн долларов, а не 5-10 млн тенге», – написал Расул Рысмамбетов на своей странице в соцсети.

Никакой конспирологии!

Экономист Галымжан Айтказин в своем Telegram-канале выражает уверенность, что резкое укрепление обменного курса тенге в начале этого месяца просто совпало с подготовительной кампанией к выборам в маслихаты и Мажилис Парламента РК.

«Блогеры, инстабизнесмены и даже некоторые коллеги и видные финансисты высказывают крайне смелые и порой абсурдные теории о природе динамики курса. Одна из таких популярных теорий – влияние выборов на курс. Если бы Правительство РК действительно давило на финрегулятор, то не думаю, что Нацбанк сумел бы проводить жесткую денежно-кредитную политику, которую мы видим сейчас», – считает он.

Также эксперт сомневается, что Нацбанк путем укрепления тенге борется с инфляцией.

«Действительно, есть эмпирические доказательства, что ослабление обменного курса тенге имеет эффект переноса на потребительскую инфляцию в Казахстане из-за высокой доли импорта товаров, которые входят в потребительскую корзину. Однако существует асимметричная реакция обменного курса тенге на укрепление, который еще именуют «эффектом храповика». Его смысл в том, что изменения цен в сторону повышения происходят легче, чем в сторону понижения, то есть наблюдается негибкость цен в сторону понижения», — отметил Галымжан Айтказин.

Экономист уверен, что любые высказывания должны подкрепляться логикой и доказательствами, а не пустым популизмом.

Слишком много различных факторов влияют на тенге

По словам экономиста Максата Халыка, предсказать поведение тенге невозможно даже в краткосрочном плане – слишком много различных факторов, оказывающих влияние на казахстанскую валюту.

«Самый первый фактор, влияющий на обменный курс тенге, связан с налоговым периодом. Крупные компании хранят выручку в долларах. На эти средства они покупают нашу валюту, чтобы исполнить свои налоговые обязательства перед государством. В результате растет спрос на тенге», – считает он.

Оказывает свое влияние на тенге и рубль. В прошлом году российская валюта была достаточно сильной, и это тоже способствовало укреплению тенге. Сейчас бюджет РФ испытывает некоторый дефицит, поэтому им не нужен сильный рубль. Если в дальнейшем рубль станет слабеть, то и тенге будет дешеветь. При этом Казахстану усиливать тенге к рублю, по мнению Максата Халыка, крайне невыгодно.

Он также отметил, что свое влияние на курс тенге оказывает и экономика Китая.

«После снятия ковидных ограничений показатели деловой активности начали расти вверх. Теперь может увеличиться спрос на нефть и другое сырье. Следовательно, данный фактор должен положительно повлиять на укрепление тенге уже в этом году. Но все может быть и по-другому. Согласно прогнозу МВФ, в ближайшей перспективе экономики США, ЕС и Китая могут испытать рецессию», — отметил Максат Халык.

Есть и другие важные факторы, влияющие на курс тенге, отмечает экономист. В частности, Федеральная резервная система США, которая путем повышения или понижения процентной ставки оказывает влияние практически на все валюты мира. Особенно сильным колебаниям при этом подвержены валюты развивающихся стран. Дорожает доллар – дешевеет тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.