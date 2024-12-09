В АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) рассказали, как изменится пенсионный возраст в Казахстане в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

С вопросом про пенсионный возраст в фонд обратились многие казахстанцы.

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«Ответ прост: в 2025 году он останется без изменений. Мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины – в 61 год. Важно знать, что пенсионный возраст для женщин останется на этом уровне до конца 2027 года», — сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Но, как подчеркнули в фонде, начиная с 2028 года в рамках пенсионной реформы он будет постепенно увеличиваться:

с 1 января 2028 года – до 61,5 года,

с 1 января 2029 года – до 62 лет,

с 1 января 2030 года – до 62,5 года.

«И только с 2031 года для женщин установится единый пенсионный возраст – 63 года», — сообщила пресс-служба ЕНПФ.

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