Кому изменят пенсионный возраст при одном условии?

Министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по пересмотру условий выхода на пенсию шахтеров, передает Press.kz.

По ее словам, ведомство решило отталкиваться не от конкретного возраста в 58 или 60 лет, а исходить из трудового стажа шахтеров.

Человек, отработавший на шахте 25 лет, у него обязательно есть профессиональные заболевания или потеря профессиональной трудоспособности, если имеется стаж 25 лет, то шахтерам нужно назначать профессиональную пенсию до пенсионного возраста, — сообщил министр.

Дуйсенова отметила, что выплаты будут идти из трех источников – от страховых компаний, пенсионных накоплений и со стороны государства. При этом размер профпенсии должен быть не ниже средней пенсии в Казахстане — 120 659 тенге.

Министр отметила, что со стороны ведомства все расчеты представлены, до конца недели пройдут переговоры со страховыми компаниями и предприятиями. После этого будет окончательное решение по выходу шахтеров на пенсию и размеру их выплат.

По новой схеме шахтеры смогут выходить на пенсию и в 45 лет, если начали работать с 20 лет. После наступления пенсионного возраста в 63 года, к профессиональной пенсии будет добавлена разница пенсии по возрасту, которая идет из накоплений каждого шахтера.

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