Изменятся правила пенсионных отчислений в РК с 2026 года

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление, которое уточняет порядок перечисления обязательных и профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ.

Ключевые изменения

  • База для ОППВ. При расчёте обязательных профессиональных пенсионных взносов учитываются все ежемесячные доходы, предусмотренные Налоговым кодексом. Отдельные выплаты, обозначенные в Налоговом и Социальном кодексах, по-прежнему освобождены от отчислений.
  • Платформенная занятость. Операторы интернет-платформ и мобильных приложений становятся агентами по уплате взносов за физлиц, которые оказывают услуги через такие платформы.
  • Самозанятые и лица частной практики. Смогут перечислять взносы самостоятельно — не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.
  • Задолженность и меры. При долге по пенсионным взносам свыше 6 МРП (23 592 тенге) налоговые органы направляют уведомление агенту. Если задолженность не погашена в течение 10 рабочих дней, возможна приостановка расходных операций по банковским счетам.


