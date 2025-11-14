Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление, которое уточняет порядок перечисления обязательных и профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ.
Ключевые изменения
- База для ОППВ. При расчёте обязательных профессиональных пенсионных взносов учитываются все ежемесячные доходы, предусмотренные Налоговым кодексом. Отдельные выплаты, обозначенные в Налоговом и Социальном кодексах, по-прежнему освобождены от отчислений.
- Платформенная занятость. Операторы интернет-платформ и мобильных приложений становятся агентами по уплате взносов за физлиц, которые оказывают услуги через такие платформы.
- Самозанятые и лица частной практики. Смогут перечислять взносы самостоятельно — не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.
- Задолженность и меры. При долге по пенсионным взносам свыше 6 МРП (23 592 тенге) налоговые органы направляют уведомление агенту. Если задолженность не погашена в течение 10 рабочих дней, возможна приостановка расходных операций по банковским счетам.
Жительница Костаная стала жертвой интернет - мошенницы после того, как в Instagram увидела объявление с...
Вчера, 21:39
На XIII Конгрессе финансистов глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, почему на...
Вчера, 16:47
Тренд: пациенты приходят чаще Местные специалисты отмечают увеличение числа обращений с признаками депрессивных расстройств. Ранее...
Вчера, 15:53