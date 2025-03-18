Подготовлен приказ Министерства просвещения, которым вносятся изменения в сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается утвердить следующие сроки итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены – с 29 мая по 10 июня 2025 года (было по 9 июня — авт.);

для обучающихся 11 (12) классов государственные выпускные экзамены – с 30 мая по 16 июня 2025 года (было по 13 мая — авт.).

Как отмечается, сроки переносятся в связи с первым днем Курбан-айта, который является официальным праздником и считается выходным днем.

«Изменения вносятся с целью создания благоприятных условий для получения консультаций, а также обеспечения возможности обращения в апелляционную комиссию в случае несогласия с результатами итогового контроля», — пояснили в Минпросвещения.

Утверждаются следующие сроки проведения итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов:

письменный экзамен по математике (алгебре) – 29 мая 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменной работы (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2025 года;

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 5 июня 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 10 июня 2025 года;

для обучающихся 11 (12) классов:

устный экзамен по истории Казахстана – 30 мая 2025 года;

письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 4 июня 2025 года (было 3 июня — авт);

письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 9 июня 2025 года (было 6 июня);

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 12 июня 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения – 16 июня 2025 года (было 13 июня).

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 7 апреля.

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