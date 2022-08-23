Изнасиловал сосед: девочку госпитализировали в больницу

Девятилетнюю девочку после изнасилования госпитализировали в больницу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Астана«.

Напомним, чудовищное преступление произошло на минувшей неделе в Абайской области. Мать школьницы вернулась домой после ночной смены и обнаружила ребенка в крови. Под подозрением — 48-летний сосед, глава «вполне приличной» семьи, отец двоих сыновей. Мужчина задержан. И лишь когда дело получило широкую общественную огласку, в районной больнице выписали направление на обследование и лечение, сообщила мама пострадавшей.

«Заново кровь, анализы все. УЗИ проходили, еще одно будет под наркозом. Боится людей сильно, боится посторонних, оставаться одна боится. После укола было тяжело с ней разговаривать, она меня даже к себе не подпускала, потому что боится», — рассказала Светлана Либих, мать пострадавшей девочки.

Жертве насильника также предстоит курс у психологов в реабилитационном центре Усть-Каменогорска. Тем временем правозащитники отмечают: казахстанские дети все чаще попадают в лапы педофилов. Айман Умарова, которая защищает малолетних жертв насилия, отметила, что за помощью к ней почти ежедневно обращаются семьи. Только сейчас адвокат ведет более десятка подобных дел.