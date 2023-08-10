Изнасиловавший 8-летнюю девочку заключенный избежал тюрьмы

В Петропавловске вынесли приговор насильнику малолетнего ребенка. Он надругался над 8-летней девочкой прямо возле опорного пункта полиции. Сам извращенец в тот момент уже был заключенным, отбывал срок в колонии-поселении. Решение суда оказалось неожиданным: вместо тюрьмы он отправится в психиатрическую клинику, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Чудовищное преступление произошло год назад. Восьмилетнюю девочку, гулявшую рядом с домом, Алексей Мальченко силой затащил в ближайшие кусты и надругался. Подозреваемого задержали в колонии-поселении возле Петропавловска. Туда 27-летний рецидивист перевелся из тюрьмы за несколько месяцев до преступления. По закону Мальченко имел право трудиться за пределами зоны и числился разнорабочим.

Суд признал, что мужчина виновен, но вместо тюрьмы его отправили на принудительное лечение.

«У нас есть судмедэкспертиза, которая проводилась комплексно, стационарно. Мальченко был долгое время под наблюдением. Мы установили, что Мальченко в момент совершения общественно опасного деяния находился в состоянии невменяемости, то есть он не может в силу статьи закона Уголовного кодекса нести ответственность, поэтому он был освобожден от уголовной ответственности, но ему назначены меры медицинского характера», — прокомментировал приговор Ерлан Нуршарыпов, судья.

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