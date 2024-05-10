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Износ ТЭЦ Рудного и Аркалыка признан критически высоким

фото pixabay

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на заседании правительства 10 мая 2024 года рассказал, в каких регионах выявили критически высокий износ на тепловых электростанциях (ТЭЦ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства отметил, что министерство определило 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей. По итогам 2023 года средний износ на этих ТЭЦ составил 73%:

Экибастуз – 91%;
Павлодар – 83%;
Степногорск – 82%;
Атбасар – 76,5%;
Петропавловск – 74%;
Актау – 71%;
Аркалык – 68%;
Рудный – 68%;
Семей – 68%;
Темиртау – 67%;
Кентау – 65%;
Риддер – 59,5%.

По словам министра Каната Шарлапаева, в целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделили 33 млрд тенге.

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