Изолировать для лечения на дому будут больных корью в Костанае

Изолировать для лечения на дому будут больных корью, в том случае если заболевание будет протекать в легкой форме. Наблюдать будут и за контактными.

Число заболевших корью в Казахстане продолжает расти. В Костанайской области врачи пока говорят лишь об одном случае. Но расслабляться населению не рекомендуют. Сама по себе корь специфического лечения не требует, грозна она осложнениями.

«Данное заболевание опасно не своими клиническими проявлениями в общем, а осложнениями. Осложнения у нас в частности бывают — пневмония. Самое частое осложнение, которое может проявиться у инфицированных людей. Также у нас энцефалиты, менингоэнцефалиты, то есть это отек головного мозга, также у нас ларингиы осложнения, коньюктивиты», — сообщила заведующая отделением профилактики поликлиники №4 Костаная Асия Саттыбаева.

Причем, как отмечает Асия Саттыбаева, заболеть корью человек может неоднократно. К примеру, если вакцинирован он был давно, в детстве, то возможно выработанного в результате прививки иммунитета может уже и не хватить для защиты. Считать корь детским заболеванием — также ошибочно, говорит специалист.

«Взролсые болеют намного сложнее. Помимо определенной симптоматики, котороя проявляется у детей, у них еще проявляется общая интоксикация организма, дальше может сопровождаться тошнотой, рвотой, вялостью, понижением аппетита и головной болью», — Асия Саттыбаева.

На специальный режим работы, в связи со вспышкой кори, поликлиники Костаная не переходят. Но меры безопасности все-таки предпринимают. Чтобы избежать массового распространения инфекции, пациентов с симптоми похожими на корь, то есть с повышенной температурой и сыпью, будут принимать не в общем порядке, а через отдельные фильтр-кабинеты.

Если врач, оценив симптоматику, предположит, что человек болен корью, ему дадут направление на сдачу анализов, если диагноз подтвердится, то следущим этапом станет изоляция.

«После того, как поставлен дигноз корь, если легкая степень у данного заболевшего, то он лечится на дому, то есть у него происходит изоляция на 5 дней и далее мы наблюдаем контактных 21 день. Ведем мониторинговое наблюдение за ними и не вакцинированных контактных мы экстренно вакцинируем», — рассказала врач.

Не заболеть совсем или перенести заболевание в легкой форме, может помочь вакцинация. Привиться могут как дети, так и взрослые в возрасте до 30 лет. В управлении здравоохранения отметили, вакцина для этого имеется в достаточном количестве.

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