Изоляция на 14 дней: новое постановление подписал главный санврач Казахстана

Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление, передает zakon.kz.

Согласно новому постановлению, изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней подлежат люди, прибывшие в Казахстан, и посещавшие Мальдивские острова в течение последних 14 дней.

Изоляция на домашний карантин проводится независимо от наличия ПЦР-справки с отрицательным результатом и вакцинации против COVID-19.

Также посещавшие Мальдивские острова в течение последних 14 дней будут находиться под медицинским наблюдением две недели.

Погранслужба КНБ РК, согласно постановлению, должна предоставить специалистам Департамента санэпидконтроля на транспорте списки людей, прибывших в Казахстан и посещавших Мальдивские острова в течение последних 14 дней.

Руководители территориальных департаментов Комитета санэпидконтроля должны обеспечить контроль изоляции на дому и медицинского наблюдения в течение 14 дней за людьми, прибывшими в Казахстан и посещавших Мальдивские острова в течение последних 14 дней.

Постановление вступает в силу в 00 часов 17 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что на Мальдивских островах введен комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Air Astana приостановила прямые авиарейсы в эту страну.

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