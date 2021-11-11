Известны тарифы за проезд по 7 новым платным дорогам Казахстана

В Казахстане окончательно утвердили тарифы за проезд по семи участкам автодорог, передает ru.sputnik.kz

По информации «Казавтожола», семь участков автомобильных дорог станут платным с 15 ноября в Казахстане (изначально предполагалось, что плату начнут взимать с 1 ноября). Это участки:

Нур-Султан — Павлодар,

Шымкент — граница Узбекистана (на Ташкент),

Щучинск – Кокшетау,

Капшагай — Талдыкорган,

Шымкент — Тараз,

Тараз — Кайнар,

Шымкент – Кызылорда.

Стоимость проезда будет зависеть от вида автотранспорта и протяженности маршрута. Оплатить проезд можно будет через интернет-банкинг, платежные терминалы, а также через SMS.

Для местных водителей, которые живут в селах возле платной дороги, действуют льготы. Они могут купить годовой абонемент на свою легковушку, стоимость абонемента составляет 1 000 тенге.

Для его получения водителю нужно обратиться к представителю «Казавтожола» на пункте взимания платы и показать техпаспорт на машину и удостоверение личности.

Тарифы за проезд

Шымкент – Кызылорда, протяженность 446,5 км. Стоимость проезда по всему маршруту (в одном направлении):

Легковой транспорт – 440 тенге;

Автобусы до 16 мест/ грузовики (грузоподъемность до 2,5 тонны) — 2 190 тенге;

Автобусы до 32 мест/грузовики (до 5,5 тонн) — 4 430 тенге;

Автобусы свыше 32 мест/грузовики (грузоподъемность автопоезда до 10 тонн) — 6 630 тенге;

Грузовики (от 10 до 15 тонн) — 8 860 тенге;

Грузовики (свыше 15 тонн), в том числе с прицепами, седельные тягачи – 11 050 тенге.

Нур-Султан — Павлодар, протяженность 375 км:

Легковой транспорт – 380 тенге;

Автобусы до 16 мест/ грузовики (грузоподъемность до 2,5 тонны) — 1 860 тенге;

Автобусы до 32 мест/грузовики (до 5,5 тонн) — 3 730 тенге;

Автобусы свыше 32 мест/грузовики (грузоподъемность автопоезда до 10 тонн) — 5 600 тенге;

Грузовики (от 10 до 15 тонн) — 7 470 тенге;

Грузовики (свыше 15 тонн), в том числе с прицепами, седельные тягачи — 9 340 тенге.

Тараз — Кайнар, протяженность 237,5 км:

Легковой транспорт – 240 тенге;

Автобусы до 16 мест/ грузовики (грузоподъемность до 2,5 тонны) — 1 180 тенге;

Автобусы до 32 мест/грузовики (до 5,5 тонны) — 2 380 тенге;

Автобусы свыше 32 мест/грузовики (грузоподъемность автопоезда до 10 тонн) — 3 560 тенге;

Грузовики (от 10 до 15 тонн) — 4 750 тенге;

Грузовики (свыше 15 тонн), в том числе с прицепами, седельные тягачи — 5 940 тенге.

Капшагай – Талдыкорган протяженность 186 км:

Легковой транспорт – 190 тенге;

Автобусы до 16 мест/ грузовики (грузоподъемность до 2,5 тонны) — 940 тенге;

Автобусы до 32 мест/грузовики (до 5,5 тонны) — 1 860 тенге;

Автобусы свыше 32 мест/грузовики (грузоподъемность автопоезда до 10 тонн) — 2 790 тенге;

Грузовики (от 10 до 15 тонн) — 3 730 тенге;

Грузовики (свыше 15 тонн), в том числе с прицепами, седельные тягачи — 4 660 тенге.

Шымкент — Тараз, протяженность 89,3 км:

Легковой транспорт – 90 тенге;

Автобусы до 16 мест/ грузовики (грузоподъемность до 2,5 тонны) — 430 тенге;

Автобусы до 32 мест/грузовики (до 5,5 тонны) — 880 тенге;

Автобусы свыше 32 мест/грузовики (грузоподъемность автопоезда до 10 тонн) — 1 310 тенге;

Грузовики (от 10 до 15 тонн) — 1 760 тенге;

Грузовики (свыше 15 тонн), в том числе с прицепами, седельные тягачи – 2 190 тенге.

Шымкент – граница с Узбекистаном (на Ташкент), протяженность 84 км:

Легковой транспорт – 90 тенге;

Автобусы до 16 мест/ грузовики (грузоподъемность до 2,5 тонн) — 420 тенге;

Автобусы до 32 мест/грузовики (до 5,5 тонны) — 840 тенге;

Автобусы свыше 32 мест/грузовики (грузоподъемность автопоезда до 10 тонн) — 1 260 тенге;

Грузовики (от 10 до 15 тонн) — 1 680 тенге;

Грузовики (свыше 15 тонн), в том числе с прицепами, седельные тягачи — 2 100 тенге.

Щучинск – Кокшетау протяженность, 60,7 км:

Легковой транспорт – 60 тенге

Автобусы до 16 мест/ грузовики (грузоподъемность до 2,5 тонны) — 300 тенге;

Автобусы до 32 мест/грузовики (до 5,5 тонн) — 600 тенге;

Автобусы свыше 32 мест/грузовики (грузоподъемность автопоезда до 10 тонн) — 900 тенге;

Грузовики (от 10 до 15 тонн) — 1 200 тенге;

Грузовики (свыше 15 тонн), в том числе с прицепами, седельные тягачи — 1 500 тенге.

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