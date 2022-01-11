Изымать часть маржи у производителей бензина в бюджет предложил Токаев

Найти возможность привлекать дополнительные поступления в бюджет от предприятий горнорудного сектора и производителей бензина поручил президент РК Каcым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

По словам главы государства, для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета.

«На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли. Мы это знаем. Поручаю правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях», — говорит Президент Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что в условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли.

«Считаю необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно произвести соответствующие расчеты. Там нельзя допустить роста цен», — отметил Президент Казахстана.

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