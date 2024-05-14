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Изымать для нужд города. Аким Костаная поднял вопрос работы торговых киосков

Фотография для новости Изымать для нужд города. Аким Костаная поднял вопрос работы торговых киосков

alau.kz

На аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев в очередной раз поднял вопрос работы торговых киосков в городе.

По его словам, за два года их количество уменьшилось, большинство бизнесменов получили официальное разрешение работать.

«У этих киосков, когда заканчивается аренда? Не должно быть, я не знаю, как так некоторые получили под киосками землю в частную собственность. Это нонсенс, в центре города вот эти киоски мы будем изымать для нужд города. Вы же поняли о ком я говорю? Приводите в порядок. Тут не должно быть ни родственников, ни сватьёв, город должен быть чистым»,- подчеркнул аким Костаная.

Марат Жундубаев, также коснулся вопроса, который касается работы предпринимателей на Наримановском рынке. Напомним, что его собираются сносить и строить на его месте школу. Как отметил акима города, уже скоро состоятся общественные слушания по этому вопросу, где он намерен в очередной раз обсудить с горожанами возникшие в связи с этим проблемы.

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