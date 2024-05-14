Изымать для нужд города. Аким Костаная поднял вопрос работы торговых киосков

На аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев в очередной раз поднял вопрос работы торговых киосков в городе.

По его словам, за два года их количество уменьшилось, большинство бизнесменов получили официальное разрешение работать.

«У этих киосков, когда заканчивается аренда? Не должно быть, я не знаю, как так некоторые получили под киосками землю в частную собственность. Это нонсенс, в центре города вот эти киоски мы будем изымать для нужд города. Вы же поняли о ком я говорю? Приводите в порядок. Тут не должно быть ни родственников, ни сватьёв, город должен быть чистым»,- подчеркнул аким Костаная.

Марат Жундубаев, также коснулся вопроса, который касается работы предпринимателей на Наримановском рынке. Напомним, что его собираются сносить и строить на его месте школу. Как отметил акима города, уже скоро состоятся общественные слушания по этому вопросу, где он намерен в очередной раз обсудить с горожанами возникшие в связи с этим проблемы.

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