На данный момент управление городской мобильности подало бюджетную заявку.

В Алматы планируют пробить проспект Райымбека. В акимате рассказали LS подробности проекта.

Согласно планам, проспект будет продлен до Восточной объездной автодороги (ВОАД). Протяженность составит 2,6 км.

«Согласно заключению государственной экспертизы, общая сметная стоимость строительства пробивки пр. Райымбека от ул. Жетысуской до ВОАД равна 16,1 млрд тенге», – уточнили в акимате.

Для реализации проекта подлежат изъятию 576 земельных участков.

Сама пробивка начнется, когда выделят бюджетные средства.

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