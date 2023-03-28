Я 20 лет строила бизнес, а дадут три копейки? Общественные слушания прошли в Костанае по застройке новых микрорайонов

План детальной планировки нового микрорайона «Керемет», который расположится на территории в границах ул. Алтынсарина — Хакимжановой — Жамбыла- Абая- Сибирская, обсудили на общественных слушаниях.

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Здесь под снос должно пойти больше 110 частных домов, а на их месте планируется возвести пять 9-этажных, два 12-этажных, два 14-этажных и восемь 18-этажных новостроек. О конкретных сроках начала строительства чиновники сказать не могут, так как пока нет желающих бизнесменов начать здесь работы. Но люди обеспокоены. Ведь некоторые только купили участки, чтобы начать здесь строительство.

«Вокруг меня землянки, спят и видят, когда их снесут. Они в надежде получить новые квартиры. Я покупала этот с целью постройки нового дома. Мне никто не отказал в постройке, получили все документы, в том году все разрешения получили. Если рассматриваются такие генпланы, тогда запрещайте, не давайте людям», — говорит жительница района.

Чиновники озвучивают решение проблемы. Дома, которые пойдут под снос для коммерческой застройки, выкупают частники. Здесь, как жильцы договорятся с бизнесменами. Могут и не расставаться с домом. Причем, строительство школ или детсадов в этом микрорайоне не предусмотрено, а значит принудительного выкупа не будет, говорят чиновники. Но люди считают, что их заставят расстаться с домами.

«Я уже неоднократно говорила, ПДП предусматривает коммерческую застройку. Никто принудительно изымать земельные участки у вас не будет. Ни одного факта перекрытия инженерных коммуникаций при строительстве многоэтажных домов не было», — говорит заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Динара Ихласова.

Общественные слушания по микрорайону «Мерей», который расположится в границах пр. Назарбаева — ул. Бородина — ул. Победы — ул. Майлина — ул. Шевченко — ул. Урицкого, прошли при большем скоплении людей, чем на предыдущих двух. Здесь намерены построить девять 9-этажных, семь 18-этажных домов, школу, садик и физкультурно-оздоровительный комплекс, снеся при этом 176 жилых домов и зданий бизнесменов.

«Я двадцать лет строила стоматологию! Государство будет выкупать. Там садик будет. Даст мне три копейки, куда мы пойдем?»,- говорит предпринимательница.

Если объекты подлежат изъятию для госнужд, оценка для расчета выплат будет производиться по рыночной стоимости, подчеркивают чиновники. Эксперты посчитают стоимость земельного участка, строений и насаждений. Но большинство пришедших людей категорически против смены адреса своего проживания.

«Нам очень понятны интересы частных застройщиков, которые хотят отхватить лакомый кусочек поближе к центру, где нормальные коммуникации. Мы обращаемся к вам, как к слышащему государству, вы часто об этом в СМИ говорите, а сейчас сидите в холодными лицами и формально нам отвечаете на эти вопросы. Услышьте нас, пожалуйста, мы не хотим уезжать из этого района»,- сказала жительница района.

Представители акимата подчеркнули, что костанайцы могут присылать свои предложения по этим проектам в акимат Костаная до 5 апреля, затем на основе внесенных изменений, проведут повторные общественные слушания

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