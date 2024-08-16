«Я бизнесвумен». Мусором наполняет квартиру жительница Костаная

Жители дома 389 по улице Каирбекова в буквальном смысле бьют тревогу. Их соседка уже на протяжении года тащит весь хлам с мусорки к себе в квартиру. Эти кадры нам прислали жители дома, некоторые снимали самостоятельно, другие с камер видеонаблюдения. Из-за скопления мусора в квартире их соседки, говорят жильцы, в подъезде неприятный запах, и повсюду ползают тараканы.

«В 102 звонили, и ПКСК «Арман» нам не отвечает. СЭС также никакой реакции на нас не дает. Мы здесь живем три года, и три года это все длится. Она тащит весь мусор, начиная с картошки, картона. Все, что есть тащит. Это ее бизнес, она так говорит. А нам как жить?», — возмущается жительница дома №389 по улице Каирбекова Гульмира Муханова.

«Мы не знаем, как с ней дальше бороться. Она на контакт с нами не идет. Она там ничего не убирает, она приходит, там что-то у себя сделает. С сумками пришла, с сумками ушла. Она вот отсюда с нашей помойки таскает, то, что мы выносим. Она говорит, что это все ей нужно. Она говорит, то что она бизнес-вумен. Мне нужно что-то сдавать, где-то бутылки, где-то металл», — говорит жительница дома №389 по улице Каирбекова Ася Мирошник.

Попасть в квартиру или побеседовать с женщиной нам не удалось. Как отмечают сами жильцы, приходит она обычно либо поздно ночью, либо рано утром. Они уже неоднократно травили здесь тараканов, но эффекта это не дает, насекомые появляются снова.

«Мы клопов травили, ну это же не просто так приходит. Это же приходит откуда-то. Если она больная, значит, ее надо лечить. Если он больной человек. Просто у нас дети. Я сердечница. Это реально, наши дети, наше здоровье», — говорит жительница дома №389 по улице Каирбекова Сандугаш Жакишева.

Жильцы отмечают, что в Айкомеке им посоветовали обратиться к участковому. Они так и сделали, он пришел, однако попасть в квартиру не смог, поэтому и не помог жильцам. Мы обратились в департамент санэпидконтроля за комментарием, где ответили, что они не могут зайти в квартиру, поскольку это частная собственность, и посоветовали жильцам написать в акимат Костаная жалобу, на её основе должны организовать комиссию, которая и должна заняться этим вопросом.

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