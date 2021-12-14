«Я бы наверное такие не купил для города» — костанайцы о новом транспорте

Восьмиметровые, низкопольные пассажирские автобусы приобретены АО «СПК «Тобол» на условиях финансового лизинга, и были переданы городским перевозчикам для замены устаревшего транспорта.

Мы решили сами проехать в автобусе, оценить и спросить мнения о них у пассажиров. Это автобус маршрут № 10, время 14:15 людей в это время оказалось немало, можно сказать настоящее столпотворение. Снаружи автобус может показаться обычным, но когда заходишь внутрь, сразу видно, что он меньше привычного для костанайцев общественного транспорта.

«Я бы наверное такие не купил для города, потому что очень маленькие и неудобные, не комфортные.Большие автобусы, которые были немецкой марки Мерседес они намного комфортнее и удобнее»,- говорит один из пассажиров.

«Автобусы конечно хорошие, новые, то, что удобные. Один минус в них тесно. А так хорошие, теплые»,- добавила еще одна пассажирка.

«Они нормальные то, что новые, теплые. Но мне кажется очень мало посадочных мест, утром они битком, когда дети в школу, на работу едут, и вечером, когда уже все домой едут».

Из плюсов автобуса можно назвать, то, что в них очень тепло. Водитель рассказал, что тут установлены четыре обогревателя. Также, для безопасности есть видеокамеры, а монитор с изображением стоит прямо возле водителя. В автобусе есть валидаторы, перевозчик устанавливал их самостоятельно. К примеру, компанией СТА было приобретено 10 новых автобусов, пока на линию вышли только 3 на маршруты 38,10 и 8.

«Два дня отъездил, отработал на автобусе, хороший автобус. В управлении легко, автоматическая коробка передач, хороший автобус. Вот минус в том, что он узкий. Проход маленький, когда люди в час пик им неудобно выходить. А так в основном теплые автобусы, и удобны в управлении»,- говорит водитель автобуса № 10 Виктор Шмидт.

Новые 50 автобусов были приобретены СПК «Тобол» на условиях финансового лизинга, и переданы костанайским перевозчикам в аренду с последующим выкупом для обновления устаревшего транспорта.

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