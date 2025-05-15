Подсудимые Хожанов и Алданов обвиняются по статье «Незаконное изготовление, переработка, производство в целях сбыта психотропных веществ и их аналогов». Производились вещества в особо крупном размере, что, как и действия в группе, является отягчающим вину обстоятельством.

«В обязанности Хожанова входило выполнение указаний лица по имени Руслан, оборудование нарколаборатории, хранение необходимых прекурсоров, изготовление психотропных веществ, и их аналогов, взвешивание исходных материалов, расфасовка, для непосредственной реализации», — зачитал государственный обвинитель Марат Бейсембаев.

Алданов, по версии обвинения, Хожанову помогал в изготовлении психотропов, и непосредственно распространял их, продавая наркозависимым жителям Костаная, путем установления закладок. Нарколабораторию они организовали в бане арендованного, частного участка, которую оббили изнутри полиэтиленом. Туда они завезли реагенты в больших количествах, и оборудование: электронасос, стеклянные колбы, шланги, весы, вытяжку. Предусмотрели и личную защиту.

«У Хожанова изъят защитный костюм, перчатки, противогаз. Результаты показали, что общая масса психотропных веществ и их аналогов составила 642 грамма. Вместе с тем, там же обнаружено около 100 килограммов прекурсоров», — государственный обвинитель.

В ходе процесса, Хожанов признался, что прекурсоры ему в Костанай доставили из Восточно-Казахстанской области. Вину он признал частично, отрицая, что действовал в группе лиц. Алданов вину не признал вовсе, сообщив, что работал через Телеграм-канал, распространяя только приобретенные в столице вещества, а к обнаруженным в лаборатории он отношения не имеет. Такикие позиции подсудимых, по мнению гособвинения, стоит расценивать как один из методов защиты.

Обвинение просит назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с конфискацией имущества.

«Я готов уже начать новую жизнь. Я уже встал на путь исправления. Я думаю это самое главное. Впервые я привлекаюсь к уголовной ответственности. Есть семья, ради которой нужно стремиться дальше жить, а также исправиться. Прошу суд назначить мне наказание минимальное, и дать возможность на исправление», — сказал подсудимый Каликан Хожанов.

«Прошу суд не обвинять меня в том, что я не совершал, исключить участие в группе. И назначить наказание, которое даст мне шанс все исправит», — сказал подсудимый Алишбек Алданов.

Оба подсудимых просят суд назначить им наказание ниже низшего предела санкции статьи. Оглашение приговора должно состояться в начале следующей недели.

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