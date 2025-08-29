По данным местного филиала Нацбанка, жители Костанайской области стали брать кредиты больше на 20%, в сравнении с прошлым годом. На 1 августа они взяли кредитов на 442 млрд тенге.
На что костанайцы берут кредиты? Наши корреспонденты спросили их на улице.
«Я и кредиты — это одно целое. Погашаю всегда вовремя или заранее. Кредиты большие беру на машину или на квартиру, мелочи я не беру».
«Я с кредитами. На обучение ребенка беру кредиты беру регулярно и на покупки конечно в рассрочку. Кредитов очень много, но стараюсь гасить без просрочек, потому что знаю, что мне на обучение ребенка надо будет брать кредит. — А погашали ли кредиты досрочно? — Да, конечно».
«Ну как, берем. Было такое, сейчас то нет, а раньше были кредиты, брали — погашали, без всяких задолженностей».
«Раньше брал, в основном, на ремонт. В данный момент все сделал, перестал брать кредиты. Досрочно все закрыл и стараюсь не брать»ю
