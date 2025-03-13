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«Я купилась на рекламу». Жертва, полицая и адвокат встретились, чтобы предупредить костанайцев

— Сегодня, 15:54
Изображение для новости: «Я купилась на рекламу». Жертва, полицая и адвокат встретились, чтобы предупредить костанайцев

Фото alau.kz

Несколько месяцев назад жительница Костаная Жанна стала жертвой мошенников. Ей, якобы операторы связи, сообщили о просроченной СИМ-карте телефона, уговорили, хоть она и не хотела, продиктовать код из СМС. Через время позвонили уже сотрудники безопасности Нацбанка, и сообщили об оформлении на неё кредита, с помощью ранее продиктованного кода, и даже по видеосвязи связали с сотрудником МВД.

Дальше пошли уговоры о необходимости оформления «зеркальных» кредитов для спасения от мошенников. В итоге девушка перевела на счета указанные этими мошенниками более 7,5 миллионов тенге заемных и собственных средств.

«После этого я купилась на рекламу «Быстрый возврат денежных средств», и тут же я опять попалась мошенникам на 3,2 миллиона. Я обратилась в полицию, и моё дело попало к адвокату. 50% уже денежные средства возвратились. Еще дела идут. Возвращали деньги ответчики. Дроперы, вот эти, через кого были проведены денежные операции», — рассказывает Жанна.

Встречу и с Жанной, и с её адвокатом Кущербаем Акшаловым, организовали сотрудники управления по противодействию киберпреступности областного департамента полиции. Прежде всего, они напомнили, что продиктованный код ничем не грозит. Это просто трюк мошенников, с помощью которого они получают рычаг психологического давления на свою жертву. Предлоги, отмечают полицейские, могут быть разными.

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alau.kz

«Они могут представляться сотрудниками «Казпочты», сотрудниками сотовых операторов, сотрудниками правоохранительных органов, даже сотрудниками различных маркет-плейсов. Вы продиктовали СМС-код, — не стоит паниковать. Злоумышленники не получат доступ к вашим приложениям банка», — объясняет начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Если же афера злоумышленникам удалась, то, в таком случае необходимо обращаться за помощью к профессиональным юристам. Кущербай Акшалов чуть больше чем за полгода заключил уже 25 договоров с потерпевшими от действий мошенников по возврату денежных средств на сумму более чем в триста миллионов тенге.

«Из них в суд направлено 100 исков в настоящее время. Принято 25 решений о взыскании с дропперов-ответчиков в пользу потерпевших. Итого взыскано около 40 миллионов тенге в пользу потерпевших», — говорит адвокат Кущербай Акшалов.

Больше всего, как отмечает адвокат, теряют люди, которые попадаются на предложения о якобы выгодных инвестициях. Сейчас у него находится несколько материалов о возмещении ущерба потерпевшим, которые потеряли от 35-и до ста миллионов тенге на таких сделках. Однако, и эти дела юрист, по его словам, намерен довести до конца.



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