Несколько месяцев назад жительница Костаная Жанна стала жертвой мошенников. Ей, якобы операторы связи, сообщили о просроченной СИМ-карте телефона, уговорили, хоть она и не хотела, продиктовать код из СМС. Через время позвонили уже сотрудники безопасности Нацбанка, и сообщили об оформлении на неё кредита, с помощью ранее продиктованного кода, и даже по видеосвязи связали с сотрудником МВД.

Дальше пошли уговоры о необходимости оформления «зеркальных» кредитов для спасения от мошенников. В итоге девушка перевела на счета указанные этими мошенниками более 7,5 миллионов тенге заемных и собственных средств.

«После этого я купилась на рекламу «Быстрый возврат денежных средств», и тут же я опять попалась мошенникам на 3,2 миллиона. Я обратилась в полицию, и моё дело попало к адвокату. 50% уже денежные средства возвратились. Еще дела идут. Возвращали деньги ответчики. Дроперы, вот эти, через кого были проведены денежные операции», — рассказывает Жанна.

Встречу и с Жанной, и с её адвокатом Кущербаем Акшаловым, организовали сотрудники управления по противодействию киберпреступности областного департамента полиции. Прежде всего, они напомнили, что продиктованный код ничем не грозит. Это просто трюк мошенников, с помощью которого они получают рычаг психологического давления на свою жертву. Предлоги, отмечают полицейские, могут быть разными.

«Они могут представляться сотрудниками «Казпочты», сотрудниками сотовых операторов, сотрудниками правоохранительных органов, даже сотрудниками различных маркет-плейсов. Вы продиктовали СМС-код, — не стоит паниковать. Злоумышленники не получат доступ к вашим приложениям банка», — объясняет начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Если же афера злоумышленникам удалась, то, в таком случае необходимо обращаться за помощью к профессиональным юристам. Кущербай Акшалов чуть больше чем за полгода заключил уже 25 договоров с потерпевшими от действий мошенников по возврату денежных средств на сумму более чем в триста миллионов тенге.

«Из них в суд направлено 100 исков в настоящее время. Принято 25 решений о взыскании с дропперов-ответчиков в пользу потерпевших. Итого взыскано около 40 миллионов тенге в пользу потерпевших», — говорит адвокат Кущербай Акшалов.

Больше всего, как отмечает адвокат, теряют люди, которые попадаются на предложения о якобы выгодных инвестициях. Сейчас у него находится несколько материалов о возмещении ущерба потерпевшим, которые потеряли от 35-и до ста миллионов тенге на таких сделках. Однако, и эти дела юрист, по его словам, намерен довести до конца.

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