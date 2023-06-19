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«Я ни разу не слышал, что хулигана, разбившего остановку, наказали» — аким Костаная

Фото ALAU.KZ

По их мнению, многие сооружения не только выглядят по меньшей мере невзрачно, но могут быть и небезопасны. Жаловались костанайцы в службу 109 и на разбитые остановочные павильоны, и на дорожную разметку. Какие решения проблем видят в городском акимате?

Большинство жалоб костанайцев в ситуационный центр Айкомек касаются благоустройства города и вопросов жилищно- коммунального хозяйства. К примеру, жители города периодически обращаются на 109 по поводу разбитых автобусных остановок. Павильоны в городе появились в конце прошлого года. И за полгода уже не раз их разбивали. Вот эта остановка находится на проспекте Абая, с одной стороны здесь полностью разбили стекло.

«Я ни разу не слышал, чтобы нарушитель был выявлен. Это вопиющий случай. Там стекло плотное очень. Его чтобы разбить надо таранить его. И кирпичом бить. Это же не хрупкое стекло. Это вандализм, это порча государственного имущества. Соответствующая статья есть. Надо применять все это. Наводите порядок»,- говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Подняли вопрос и надземного перехода по проспекту Назарбаева. Аким Костаная отмечает, что костанайцы игнорируют построенный переход, идут напрямую, нарушая правила дорожного движения, и вытаптывая высаженный вдоль дороги кустарник. Переходить в этом месте дорогу запрещено, поэтому аким Костаная призвал полицию обратить на это пристальное внимание и штрафовать нарушителей. Что касается неработающего в переходе лифта, то Марат Жундубаев потребовал отдел ЖКХ решить эту проблему.

ФОТО ALAU.KZ

Много жалоб от костанайцев касаются состояния бульвара молодежи в районе КСК. Его открыли еще 10 лет назад. За это время сорружения, которые находятся здесь, подустали. Поврежден облицовочный камень, есть множество трещин и осыпание гранитных плит. Костанайцы обеспокоены тем, что это не только портит внешний вид, но также это и небезопасно.

ФОТО ALAU.KZ

Этот вопрос в акимате обещают тоже рассмотреть. Обслуживанием этой территории занимается подрядная организация «ДК-Максат». На днях Марат Жундубаев планирует посетить бульвар молодежи, и посмотреть его состояние.

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