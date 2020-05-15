«Я остался без денег». У костанайца пропали более 400 тысяч тенге с карты оператора связи

Житель Костаная обратился в редакцию alau.kz с целью предупредить других людей. Руслан утверждает, что мошенники украли с его банковской карты сумму в размере 400 тысяч тенге

Называть свою фамилию он не стал. Пропажу денег Руслан заметил не сразу, а только после того, как пытался оплатить услугу картой, но она оказалась заблокирована.

«Имею номер Beeline уже около 10 лет, с недавнего времени, года два назад, я открыл банковскую карту Beeline, соответственно она привязана к моему номеру телефона. Вчера хотел оплатить услугу на заправке, но оказалось, что карта заблокирована. По прибытию домой я позвонил в call-центр, спросил в чем дело, сказали, что ваш номер отсутствует в базе, то есть его не существует. Но такого быть не может, там большая сумма денег, кроме того я клиент Beeline уже на протяжении нескольких лет. Посоветовали обратится в центр оказания услуг по месту прописки»,- говорит Руслан.

Руслан написал заявление в костанайском филиале Beeline, ответ обещали предоставить в течение 14 дней. В настоящее время, в базе данных Beeline номер телефона отсутствует и был перенесен на другого оператора сотовой связи. Никаких других данных работники костанайского офиса в программе не видят.

«Написал заявление, его приняли. Со слов работника call-центра Костаная, меня открепил специалист call- центра по моему же заявлению. Но я ничего не писал. В настоящее время мой абонентский номер используется у другого оператора. Я остался без денег. Написал также заявление в полицию»,- сказал потерпевший.

По словам Руслана, последние СМС на телефон были о попытках взлома банковской карты.

«Счет в банке привязывается к номеру Beeline, если номер переоформлен, то и соответственно деньги ушли. Скорее всего, без моего ведома, кто-то уже снял деньги, воспользовался, сменил тарифный план. Кроме того, по СМС видно, что были попытки взлома, также о регистрации в приложении, но я там был зарегистрирован ранее. Карту я не терял, никому в руки не передавал, телефон также находится при мне. В настоящее время работники Beeline-центра Костаная ищут того, кто мог переоформить мой номер, при мне пытались связаться по телефону, трубку никто не брал»,- рассказал Руслан.

По словам ведущего продавца-консультанта Beeline города Костанай, на данный момент со стороны филиала предпринимаются все действия.

«Мы предпринимаем действия. Без разрешения нашей службы безопасности не могу разглашать подробности. Работа ведется»,- сообщили в костанайском филиала сотового оператора «Beeline».

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